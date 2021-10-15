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Adele uzun bir aradan sonra geri döndü!

15.10.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü sanatçı Adele, uzun bir aradan sonra yeni şarkısı “Easy On Me” ve şarkıya eşlik eden klibiyle müzikseverlerle buluştu.

Adele uzun bir aradan sonra geri döndü!

2015 yılında yayınladığı "25" isimli albümünden sonra ilk kez yeni şarkılarıyla müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Adele, daha önce birlikte çalıştığı Greg Kurstin, Max Martin, Shellback ve Tobias Jesso Jr ile tekrar bir araya geldi. Adele, Inflo ve Ludwig Göransson ile de ilk defa yeni albümü "30" için stüdyoya girdi.

2015 yılının en çok dinlenen şarkılarından "Hello"nun klibinin geçtiği evde başlayan yeni klip, Adele'in kaldığı yerden devam ettiği mesajını vurguluyor. Adele'in yeni şarkısı "Easy On Me", tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Şarkıcı, bu hafta başında yeni albümünü duyurmakla birlikte albüme ilham veren yaşantısını anlattığı bir notu sosyal medyadan paylaşarak, büyük ilgi toplamıştı.

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