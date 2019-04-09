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Adem Ljajic, Çaykur Rizespor maçında şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı...

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 09.04.2019 08:33 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. 7-2 biten tarihi maçta Ljajic ve Güven şov vardı.

Adem Ljajic, Çaykur Rizespor maçında şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı...

İşte 2 gol 3 asist ile oynayan Ljajic ile ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar...

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Beşiktaş spor toto süper lig Ljajic Güven

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