Adı aşk iddialarına karışan Serenay Sarıkaya tatil modunu açtı: Güzel oyuncu bikinisiyle yürekleri hoplattı!

Son zamanlarda adını en çok duyduğumuz kişilerden biri de Serenay Sarıkaya. Her attığı adımla olay olabilmeyi başaran güzel oyuncu son olarak ünlü mimar ve işletmeci Haldun Demirhisar'la anılıyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la birlikte bir çiftlik evinde görülmüştü. Bu durum magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar için her ne kadar "arkadaşız" açıklamaları yapmış olsa da; pek çok sosyal medya kullanıcısı ve Instagram magazincisi bu sözlere aldırış etmeden ikilinin birlikte olduğunu iddia etmeye devam ediyor. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin'le ilişkilerinde de ilk başlarda her zaman "arkadaş" olduklarını söylüyordu. Ünlüler camiasından gelen bu açıklamalara pek de aldırış etmemek lazım!

Bergen'den Vazgeçti!

Özel hayatı dışında, reklam projeleriyle de karşımıza çıkan güzel oyuncu, ünlü şarkıcı Bergen'in hayatının anlatılacağı filmde başrolde olacaktı. Ancak bir başka Netflix projesiyle, Bergen filminin çekimleri çakışınca Serenay Sarıkaya, uzun zamandır beklediği Bergen filminden vazgeçmek zorunda kaldı.