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Adı aşk iddialarına karışan Serenay Sarıkaya tatil modunu açtı: Güzel oyuncu bikinisiyle yürekleri hoplattı!

10.06.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Haldun Demirhisar ile adı aşk iddialarına karışan Serenay Sarıkaya tatil modunu açtı. Gittiği tatilden seksi bikinisiyle Instagram'a poz vermeyi ihmal etmeyen güzel oyuncu fiziğiyle herkesi büyüledi.

Adı aşk iddialarına karışan Serenay Sarıkaya tatil modunu açtı: Güzel oyuncu bikinisiyle yürekleri hoplattı!

Son zamanlarda adını en çok duyduğumuz kişilerden biri de Serenay Sarıkaya. Her attığı adımla olay olabilmeyi başaran güzel oyuncu son olarak ünlü mimar ve işletmeci Haldun Demirhisar'la anılıyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la birlikte bir çiftlik evinde görülmüştü. Bu durum magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

serenay-sarikaya

Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar için her ne kadar "arkadaşız" açıklamaları yapmış olsa da; pek çok sosyal medya kullanıcısı ve Instagram magazincisi bu sözlere aldırış etmeden ikilinin birlikte olduğunu iddia etmeye devam ediyor. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin'le ilişkilerinde de ilk başlarda her zaman "arkadaş" olduklarını söylüyordu. Ünlüler camiasından gelen bu açıklamalara pek de aldırış etmemek lazım!

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Bergen'den Vazgeçti!

Özel hayatı dışında, reklam projeleriyle de karşımıza çıkan güzel oyuncu, ünlü şarkıcı Bergen'in hayatının anlatılacağı filmde başrolde olacaktı. Ancak bir başka Netflix projesiyle, Bergen filminin çekimleri çakışınca Serenay Sarıkaya, uzun zamandır beklediği Bergen filminden vazgeçmek zorunda kaldı.

serenay-sarikaya-dan-genc-kizlara-buyuk-destek

Filmde rol alamayacağını ise şu sözlerle takipçilerine duyurdu; “Sevgili arkadaşlar; Yaklaşık iki buçuk seneyi aşkın zamandır heyecanla hazırlandığım ve hayata geçmesini beklediğim Bergen’in hayatını konu alan film, defalarca kez pandemi ve farklı sebepler yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı. Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimi, önceden belirli olan iş takvimimle çakıştığı için Bergen filminde olamayacağımı yapımcılarımızla paylaşmıştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm Bergen filmi ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim.”

Yürekleri Hoplattı!

Bugünlerde ise Serenay Sarıkaya, uğruna Bergen'den vazgeçtiği yeni projesi için sete girmeye hazırlanıyor. Ancak çekimlerden önce güzel bir tatil yapmak isteyen güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle Instagram hesabına yüklediği fotoğraflarla tatilin tadını çıkarttığını herkese kanıtladı! Serenay Sarıkaya'nın bu pozlarından sonra ise Instagram yıkıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
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