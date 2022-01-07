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Adı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk iddiasına karışan Deha Bilimlier eğlendiği mekanın mal kabul kapısından çıktı

07.01.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sahne aldı. Kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen şarkıcı, 1 saat mekanda bekledikten sonra mutfak kapısından çıktı.

Adı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk iddiasına karışan Deha Bilimlier eğlendiği mekanın mal kabul kapısından çıktı

Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sahTürk müziğinin başarılı isimlerinden Deha Bilimlier ile modacı Gülşah Saraçoğlu'nun adı yasak aşk iddiasına karıştı. Saraçoğlu'nun sık sık Bilimlier'in konserine gitmesi de iddiayı güçlendirdi. Önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı, sahne sonrası dışarıda basın mensuplarının kendisini beklediğini öğrenince görüntü vermemek adına 1 saat daha mekanda kaldı.

MUTFAKTAN KAÇTI

Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddiası sonra eşinin kendisini eve almadığı ileri sürülen şarkıcı, günlerdir konuşulan konular hakkında konuşmak istemedi. Bilimler, çareyi mekanın mutfak çıkışından kaçmakta bulundu. Mal kabul kapısından çıkan ünlü şarkıcı şaşırttı.ne aldı. Kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen şarkıcı, 1 saat mekanda bekledikten sonra mutfak kapısından çıktı.

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BİLİMLİER: BU BANA YAPILAN KOMPLO VE HAİNLİKTİR

Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu haklarında çıkan yasak aşk iddiasının ardından TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Deha Bilimlier açıklamasında "Üç tane çocuğum var evliyim. İstanbul'daki herkes beni dinlemeye gelir. Benim bu taraflarda bezim yok hepiniz bilirsiniz. Gülşah Saraçoğlu da beni dinlemeye gelir. Önde oturuyordu, mikrofon uzattım sahneme çıktı... Arkadaşım o benim. Anlam veremedik böyle bir şeye. Bu iddiayı çıkaranın Gülşah'la bir problemi olduğunu düşünüyorum. Sahneme gelmesi dışında Gülşah Saraçoğlu ile asla bir yerde bir araya gelmedik. Eşim beni biliyor. Bu bana yapılan bir komplo ve hainliktir. Varsa elinizde bir görüntü yayınlayın kardeşim dedim. Bu haberi ilk duyduğumda güldüm" dedi.

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SARAÇOĞLU: FUZULİ VE YANLIŞ BİR DURUM

Aynı anda yayına bağlanan Gülşah Saraçoğlu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Böyle bir durumu izah etmenin üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, yanlış ve yalan bir durum ki. Deha yıllardır hayatımızda ve çok kıymetli bir ailesi olan bir arkadaşım. Kim bunu neden ortaya attı... Sahneye çıktım hatta o sırada yere düştüm, Tiktok'a düştü. Güldük buna. Bir görüntü olduğu söyleniyor, Allah aşkına bana da yollasınlar."

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Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu
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