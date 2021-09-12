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Adı Oğulcan Engin ile anılan Ala Tokel: Başlangıç evresindeyiz

12.09.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu ile ayrılan Oğulcan Engin, yeni bir aşka yelken açtı. Engin, sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile ilişkiye başladığı ileri sürüldü. Bu iddialardan sonra Ala Tokel'dan açıklama geldi.

Adı Oğulcan Engin ile anılan Ala Tokel: Başlangıç evresindeyiz

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, özel hayatıyla yine gündeme geldi. Geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu'ndan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Oğulcan Engin'in adı genç fenomenle anılmaya başlandı.

Oğulcan Engin'in YouTuber Ala Tokel ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin, şimdilik gözlerden uzak yerlerde buluştuğu öne sürüldü. Aşk iddiasının ardından taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

YouTube Danla Bilic'in bir videosuna konuk olan Ala Tokel, "Flörtün var mı?" sorusu üzerine "Var, tatlı ilk başlangıç evresindeyiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Oğulcan Engin Seda Sayan
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