Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş siyah dar elbisesiyle beğeni topladı! "İlah mısın silah mı?"

Son zamanların parlayan oyuncularından biri olan Gizem Güneş, sosyal medya pozlarıyla da konuşulmaya başlandı. Instagram'da 1.6 milyon takipçisi olan Güneş, son pozuyla adından söz ettirdi.

DAR ELBİSESİYLE BEĞENİ TOPLADI

Gizem Güneş siyah dar elbisesiyle poz verdi.

Oyuncunun o pozu kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Takipçilerinden ise, "İlah mısın silah mı?", "Bebek gibi" yorumları geldi.

30 Kasım 1995 İstanbul doğumlu Gizem Güneş 27 yaşındadır.

2007 yılında rol aldığı Binbir Gece dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini edindi.

İşte bazı sosyal medya pozları...





