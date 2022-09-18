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Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş siyah dar elbisesiyle beğeni topladı! "İlah mısın silah mı?"

18.09.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı Sevgi dizisinde Elif rolünü canlandıran Gizem Güneş, asıl ününü Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile edindi. Sonrasında ekranlara Adı Sevgi dizisi ile gelen Güneş, son zamanlarda pozlarıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş siyah dar elbisesiyle beğeni topladı! "İlah mısın silah mı?"

Son zamanların parlayan oyuncularından biri olan Gizem Güneş, sosyal medya pozlarıyla da konuşulmaya başlandı. Instagram'da 1.6 milyon takipçisi olan Güneş, son pozuyla adından söz ettirdi.

DAR ELBİSESİYLE BEĞENİ TOPLADI

Gizem Güneş siyah dar elbisesiyle poz verdi.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş siyah dar elbisesiyle beğeni topladı!

Oyuncunun o pozu kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş siyah dar elbisesiyle beğeni topladı!

Takipçilerinden ise, "İlah mısın silah mı?", "Bebek gibi" yorumları geldi.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş siyah dar elbisesiyle beğeni topladı!

30 Kasım 1995 İstanbul doğumlu Gizem Güneş 27 yaşındadır.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş siyah dar elbisesiyle beğeni topladı!

2007 yılında rol aldığı Binbir Gece dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini edindi.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş siyah dar elbisesiyle beğeni topladı!

İşte bazı sosyal medya pozları...

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş siyah dar elbisesiyle beğeni topladı!

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş siyah dar elbisesiyle beğeni topladı!

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş siyah dar elbisesiyle beğeni topladı!

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş siyah dar elbisesiyle beğeni topladı!

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş siyah dar elbisesiyle beğeni topladı!

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Anahtar Kelimeler:
Gizem Güneş Adı Sevgi dizisi
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