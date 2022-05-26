Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle büyüledi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fatih Harbiye, Hatırla Sevgili gibi projelerle yıllarca ekran önüne gelen oyuncu Yunus Emre Yıldırımer, 2012'de kendisi gibi oyuncu olan Melissa Yıldırımer ile hayatını birleştirdi. Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer sosyal medyada paylaştığı pozuyla dikkat çekti.

YUNUS EMRE YILDIRIMER'İN EŞİ POZUYLA BÜYÜLEDİ

32 yaşındaki Melissa Yıldırımer'in sosyal medyada 209 bin takipçisi bulunuyor.

Bir çocuk annesi Yıldırımer, Instagram'da paylaştığı pozuyla çok sayıda beğeni aldı.

Pozunu, '0 makyaj bir tbt ile günaydın demek isterim' ifadeleriyle paylaşan Yıldırımer'e, "Her hali güzelmiş" yorumu geldi.

Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünü tamamlayan Melissa Yıldırımer, Üç Kuruş dizisinde Nesrin rolünü oynadı.





