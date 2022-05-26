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Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle büyüledi

26.05.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni dizisi Adı Sevgi'de Emir rolüyle seyircilerle buluşan Yunus Emre Yıldırımer özel hayatıyla gündeme geldi. Yıldırımer'in eşi de kendisi gibi ünlü oyuncu çıktı.

Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle büyüledi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fatih Harbiye, Hatırla Sevgili gibi projelerle yıllarca ekran önüne gelen oyuncu Yunus Emre Yıldırımer, 2012'de kendisi gibi oyuncu olan Melissa Yıldırımer ile hayatını birleştirdi. Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer sosyal medyada paylaştığı pozuyla dikkat çekti.

YUNUS EMRE YILDIRIMER'İN EŞİ POZUYLA BÜYÜLEDİ

32 yaşındaki Melissa Yıldırımer'in sosyal medyada 209 bin takipçisi bulunuyor.

Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle büyüledi

Bir çocuk annesi Yıldırımer, Instagram'da paylaştığı pozuyla çok sayıda beğeni aldı.

Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle büyüledi

Pozunu, '0 makyaj bir tbt ile günaydın demek isterim' ifadeleriyle paylaşan Yıldırımer'e, "Her hali güzelmiş" yorumu geldi.

Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle büyüledi

Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünü tamamlayan Melissa Yıldırımer, Üç Kuruş dizisinde Nesrin rolünü oynadı.

Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle büyüledi

Adı Sevgi'nin Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle büyüledi

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Yunus Emre Yıldırımer
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