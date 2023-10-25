MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. ADIM FARAH 18. BÖLÜM İZLE! Adım Farah dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu?

ADIM FARAH 18. BÖLÜM İZLE! Adım Farah dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu?

25.10.2023 19:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım Farah yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Bir süredir sezon arasında olan Adım Farah dizisi 2. sezonu ile ekranlara geri döndü. Adım Farah dizisinin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış ve Feyyaz Duman gibi isimler yer alıyor. Geçen hafta yayınlanmayan dizinin yeni bölümü merakla beklenmeye başladı. Peki, Adım Farah dizisi son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar.

Adım Farah 18. bölümü için geri sayım devam ediyor. Geçen sezon FOX TV'de yayın hayatına başlayan Adım Farah dizisi 2. sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Her her çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinin başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek yer alıyor. Peki, Adım Farah yeni bölüm ne zaman? İşte 25 Ekim akşamı yayınlanacak olan Adım farah dizisinin 18. bölümüne dair detaylar.

adım farah 18

ADIM FARAH YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Adım Farah her çarşamba akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Adım Farah dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

adım farah 18. bölüm

ADIM FARAH SON BÖLÜM ÖZETİ

Adım Farah dizisinin 17. bölümünde;
Adım Farah 16. bölümü için geri sayım devam ediyor. Geçen sezon FOX TV'de yayın hayatına başlayan Adım Farah dizisi 2. sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Her her çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinin başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek yer alıyor. Peki, Adım Farah yeni bölüm ne zaman? İşte Adım farah dizisi 16. bölüme dair detaylar...

adım farah on sekiz

ADIM FARAH 18. BÖLÜMÜ İZLE!

Adım Farah dizisinin 18. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi İnternet sayfası üzerinden de izlenebilir.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Kansız adam sevmem” açıklaması Serkay Tütüncü’yü çıldırttı!“Kansız adam sevmem” açıklaması Serkay Tütüncü’yü çıldırttı!
100. yıla özel sahne! O görüntüler gündem oldu 100. yıla özel sahne! O görüntüler gündem oldu
Parla marşı çok beğenildi! Özel isteği gündem oldu Parla marşı çok beğenildi! Özel isteği gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
fox tv fox tv canlı fox tv canlı izle Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.