ADIM FARAH 18. BÖLÜM İZLE! Adım Farah dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu?

Adım Farah 18. bölümü için geri sayım devam ediyor. Geçen sezon FOX TV'de yayın hayatına başlayan Adım Farah dizisi 2. sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Her her çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinin başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek yer alıyor. Peki, Adım Farah yeni bölüm ne zaman? İşte 25 Ekim akşamı yayınlanacak olan Adım farah dizisinin 18. bölümüne dair detaylar.

ADIM FARAH YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Adım Farah her çarşamba akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Adım Farah dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

ADIM FARAH SON BÖLÜM ÖZETİ

Adım Farah dizisinin 17. bölümünde;

Adım Farah 16. bölümü için geri sayım devam ediyor. Geçen sezon FOX TV'de yayın hayatına başlayan Adım Farah dizisi 2. sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Her her çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinin başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek yer alıyor. Peki, Adım Farah yeni bölüm ne zaman? İşte Adım farah dizisi 16. bölüme dair detaylar...

ADIM FARAH 18. BÖLÜMÜ İZLE!

Adım Farah dizisinin 18. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi İnternet sayfası üzerinden de izlenebilir.







