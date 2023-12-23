ADIM FARAH 26. BÖLÜM İZLE! Demet Özdemir ve Engin Akyürek'li Adım Farah hangi gün yayınlanıyor? Fox TV yayın akışı

Adım Farah dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Fox TV'nin büyük ümitlerle yayın hayatına başlattığı dizisi Adım Farah, reyting sonuçlarında beklentiyi tam karşılayamadı. İlk etapta çarşamba akşamları yayınlanan dizinin yayın gününde değişikliğe gidildi. İşte Adım Farah hangi gün oynuyor sorusunun yanıtı ve Adım Farah 26. bölüm izle ekranı...

ADIM FARAH HANGİ GÜN YAYINLANIYOR, SAAT KAÇTA?

Adım Farah dizisi artık her hafta cumartesi günleri izleyiciyle buluşacak. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'i buluşturan Adım Farah, saat 20.00'de Fox TV'de yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

ADIM FARAH 25. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmet'in komaya girmesi sebebiyle hapise giren Tahir, özgürlüğüne kavuştuğunda bambaşka bir Farah'la karşılaşır. Behnam tarafından kıskıvrak yakalanan Farah, Behnam'dan ve yapabileceklerinden ölümüne korkarak Tahir'i boşanmak istediğine ikna etmeye çalışır. Çocukluğundan beri kendisine acımasız davranan, onu bir canavara çeviren hayat; Tahir için Farah ve oğlu sayesinde bir süreliğine iyi gitmiş, sanki bahtı yüzüne gülmüştür. Huzurlu bir evin, mutlu bir ailenin, kendisini seven bir kadının düşüdür bu. Tahir bu düşün yok olmaması için mücadele verir.

ADIM FARAH 26. BÖLÜM İZLE!

Tüm çabasına rağmen Mehmet ve diğer polislerin kıskacından kurtulamayan Tahir'in abisiyle yüzleşmekten başka çaresi kalmamıştır. Aradığı suçlunun Tahir olduğunu öğrenen Mehmet'in dünyası başına yıkılır. Mehmet, Tahir'i emniyete götürdüğü sırada gerçekleşen sürpriz bir ziyaret ile iki kardeş arasındaki gerilim beklenmedik bir boyuta taşınır.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

07:45 Kamera Arkası

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kızıl Goncalar

14:00 Şahane Hayatım

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

00:00 Kızıl Goncalar

04:45 Kefaret

05:45 Şahane Hayatım





