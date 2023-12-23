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ADIM FARAH 26. BÖLÜM İZLE! Demet Özdemir ve Engin Akyürek'li Adım Farah hangi gün yayınlanıyor? Fox TV yayın akışı

23.12.2023 19:29 | Son Güncelleme:
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Adım Farah 26. bölüm Fox TV canlı izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolde olduğu Adım Farah'ın yayın günü değişmişti. Dizinin izleyicileri yeni yayın gününü araştırıyor. Peki, Demet Özdemir ve Engin Akyürek'li Adım Farah hangi gün yayınlanıyor? İşte ADIM FARAH 26. BÖLÜM İZLE ekranı ve Fox TV yayın akışı...

Adım Farah dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Fox TV'nin büyük ümitlerle yayın hayatına başlattığı dizisi Adım Farah, reyting sonuçlarında beklentiyi tam karşılayamadı. İlk etapta çarşamba akşamları yayınlanan dizinin yayın gününde değişikliğe gidildi. İşte Adım Farah hangi gün oynuyor sorusunun yanıtı ve Adım Farah 26. bölüm izle ekranı...

ADIM FARAH HANGİ GÜN YAYINLANIYOR, SAAT KAÇTA?

Adım Farah dizisi artık her hafta cumartesi günleri izleyiciyle buluşacak. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'i buluşturan Adım Farah, saat 20.00'de Fox TV'de yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

ADIM FARAH 25. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmet'in komaya girmesi sebebiyle hapise giren Tahir, özgürlüğüne kavuştuğunda bambaşka bir Farah'la karşılaşır. Behnam tarafından kıskıvrak yakalanan Farah, Behnam'dan ve yapabileceklerinden ölümüne korkarak Tahir'i boşanmak istediğine ikna etmeye çalışır. Çocukluğundan beri kendisine acımasız davranan, onu bir canavara çeviren hayat; Tahir için Farah ve oğlu sayesinde bir süreliğine iyi gitmiş, sanki bahtı yüzüne gülmüştür. Huzurlu bir evin, mutlu bir ailenin, kendisini seven bir kadının düşüdür bu. Tahir bu düşün yok olmaması için mücadele verir.

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ADIM FARAH 26. BÖLÜM İZLE!

Tüm çabasına rağmen Mehmet ve diğer polislerin kıskacından kurtulamayan Tahir'in abisiyle yüzleşmekten başka çaresi kalmamıştır. Aradığı suçlunun Tahir olduğunu öğrenen Mehmet'in dünyası başına yıkılır. Mehmet, Tahir'i emniyete götürdüğü sırada gerçekleşen sürpriz bir ziyaret ile iki kardeş arasındaki gerilim beklenmedik bir boyuta taşınır.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
07:45 Kamera Arkası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kızıl Goncalar
14:00 Şahane Hayatım
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
00:00 Kızıl Goncalar
04:45 Kefaret
05:45 Şahane Hayatım

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