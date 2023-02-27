Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir'den yürek sızlatan sözler! ''Hepimizin kalbinde aynı yük...''

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ünlü isimler afet bölgelerine yardımlar toplayarak desteklerini gösterdiler. Bu isimlerden biri de Adım Farah dizisiyle ekranlara dönecek olan Demet Özdemir oldu. Ünlü oyuncu ayrıca takipçilerinden doğum günü hediyesi olarak çadır istemişti. Özdemir, bu dileğinin yerine getirilmesinin ardından bağış yapan hayranlarına teşekkür etti...

Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etmişti. Ünlü oyuncu bu çağrısına kulak veren takipçilerine şu sözlerle teşekkür etti;

''ACI HEPİMİZİN, YOLUMUZ UZUN...''

''Hepimizin kalbinde aynı yük var. Evini, işini, mahallesini, sevdiklerini kaybeden milyonlarca insanımız hayatını yeniden kurmaya çalışırken bizler de yan yana durmaya, dayanışmaya çalıştık. Acı hepimizin, yolumuz uzun...

Dün, doğum günümdü, biliyorsunuz. “İhtiyaç Haritası” ile doğum günüm için yaptığımız çağrıya cevap vererek kısa sürede toplam bağış miktarına ulaşılmasını sağlayan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum. Bu acıyla baş etmenin bize yakışan yolu dayanışmadır. Sizlerin de bağışlarıyla doğum günümü böyle anlamlı kıldığınız için çok ama çok teşekkür ederim.

Elele, yan yanayız, daha güzel günler yakın.. BİZ'i çok seviyorum.''

"BANA EN GÜZEL HEDİYE OLACAKTIR"

Demet Özdemir sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 26 Şubat'ta doğum günü olduğunu ve doğum günü hediyesi olarak takipçilerinden çadır istediğini belirtmişti.

Oyuncu Mert Fırat'ın kurucularından olduğu 'İhtiyaç Haritası' organizasyonu aracılığıyla depremzedelere çadır gönderilmesini isteyen oyuncunun bu hareketi takdir toplamıştı.

