MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir'den yürek sızlatan sözler! ''Hepimizin kalbinde aynı yük...''

Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir'den yürek sızlatan sözler! ''Hepimizin kalbinde aynı yük...''

27.02.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım Farah dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Demet Özdemir, ülkemizde yaşanan deprem felaketine kayıtsız kalmayıp yardım çalışmalarına destek olmuştu. Ünlü oyuncu ayrıca doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etmişti. Demet Özdemir bu isteğini gerçekleştiren takipçilerine duygusal sözlerle teşekkür etti.

Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir'den yürek sızlatan sözler! ''Hepimizin kalbinde aynı yük...''

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ünlü isimler afet bölgelerine yardımlar toplayarak desteklerini gösterdiler. Bu isimlerden biri de Adım Farah dizisiyle ekranlara dönecek olan Demet Özdemir oldu. Ünlü oyuncu ayrıca takipçilerinden doğum günü hediyesi olarak çadır istemişti. Özdemir, bu dileğinin yerine getirilmesinin ardından bağış yapan hayranlarına teşekkür etti...

Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etmişti. Ünlü oyuncu bu çağrısına kulak veren takipçilerine şu sözlerle teşekkür etti;

''ACI HEPİMİZİN, YOLUMUZ UZUN...''

''Hepimizin kalbinde aynı yük var. Evini, işini, mahallesini, sevdiklerini kaybeden milyonlarca insanımız hayatını yeniden kurmaya çalışırken bizler de yan yana durmaya, dayanışmaya çalıştık. Acı hepimizin, yolumuz uzun...

Dün, doğum günümdü, biliyorsunuz. “İhtiyaç Haritası” ile doğum günüm için yaptığımız çağrıya cevap vererek kısa sürede toplam bağış miktarına ulaşılmasını sağlayan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum. Bu acıyla baş etmenin bize yakışan yolu dayanışmadır. Sizlerin de bağışlarıyla doğum günümü böyle anlamlı kıldığınız için çok ama çok teşekkür ederim.

Elele, yan yanayız, daha güzel günler yakın.. BİZ'i çok seviyorum.''

demet özdemir teşekkür

"BANA EN GÜZEL HEDİYE OLACAKTIR"

Demet Özdemir sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 26 Şubat'ta doğum günü olduğunu ve doğum günü hediyesi olarak takipçilerinden çadır istediğini belirtmişti.

demet özdemir 1

Oyuncu Mert Fırat'ın kurucularından olduğu 'İhtiyaç Haritası' organizasyonu aracılığıyla depremzedelere çadır gönderilmesini isteyen oyuncunun bu hareketi takdir toplamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ülke ne durumda bu pozlar ne?" yorumu çileden çıkardı! "Ülke ne durumda bu pozlar ne?" yorumu çileden çıkardı!
'Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası sonrası açıklamalar geldi'Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası sonrası açıklamalar geldi
Talihsiz kazası! Depremzedelere moral gecesinde dengesini kaybedince...Talihsiz kazası! Depremzedelere moral gecesinde dengesini kaybedince...
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oyuncu ele gününde

En Çok Okunan Haberler

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

Özel ekip kuruldu! İstifa uyarısı... Gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

Özel ekip kuruldu! İstifa uyarısı... Gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Uzmanlardan ilk açıklama! "6,7'ye erişecek"

Uzmanlardan ilk açıklama! "6,7'ye erişecek"

EPDK duyurdu: Benzin ve motorin...

EPDK duyurdu: Benzin ve motorin...

Türk taraftarlar Cristiano Ronaldo aleyhine kampanya başlattı!

Türk taraftarlar Cristiano Ronaldo aleyhine kampanya başlattı!

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.