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  4. Adını Feriha Koydum’un yıldızı Sedef Şahin değişimiyle şaşırttı! Cesur pozları dikkat çekti

Adını Feriha Koydum’un yıldızı Sedef Şahin değişimiyle şaşırttı! Cesur pozları dikkat çekti

22.10.2023 11:05 | Son Güncelleme:
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Gigi Hadid ile benzerliğiyle dikkat çeken Adını Feriha Koydum’un yıldızı Sedef Şahin estetikle bambaşka bir görünüme sahip oldu. Sedef Şahin sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı bir döneme damga vuran 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sedef Şahin'in inanılmaz değişimi sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Değişimiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun son paylaşımları dikkat çekti. Cesur pozları ile hayranlarından beğeni toplayan Sedef Şahin'e bazı takipçileri "Çok değişmişsin", "Estetik seksi de yapmış" yorumlarında bulundu.

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Direk dansıyla gündemdeydi! "Seksi görünmek için..." Direk dansıyla gündemdeydi! "Seksi görünmek için..."

YORUMLARDAN RAHATSIZ OLUYORDU

Güzel oyuncu daha önce kendisine yapılan yorumlara isyan ederek şunları söylemişti:

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"Sanki dünya çirkiniydim de ben bir anda afet-i devran olmuşum. O üsluba biraz takılıyorum. Tabii ki kendime çok bakıyorum. Çünkü artık dünya böyle bir yere evriliyor. Aynada ben kendime baktığım zaman da mutlu olmak istiyorum. Kendim için de bakıyorum aslında kendime. Göz kapağımı da aldırdım bunu da açık yüreklilikle söyledim. 10-15 senede bir benim aldırmam gerekiyor zaten. Şimdi buradan niye vuruyorsunuz ki beni?"

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