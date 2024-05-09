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Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı... Kalben'den açıklama geldi!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.05.2024 16:35
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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben’den ilk açıklama geldi. Kalben 'Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum' diyerek bir video yayınladı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı... Kalben'den açıklama geldi!

İstanbul Cihangir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında şarkıcı Kalben gözaltına alınmıştı.

Ünlü şarkıcının evinde yapılan aramalarda üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen "skunk" türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirilmişti.

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyette verdiği ifadede sadece içici olduğunu belirten Kalben, savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı aldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen Kalben, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle serbest bırakıldı.

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Yaşanan gelişmelerinden ardından Kalben sosyal medya hesabından bir video çekerek açıklama yaptı. Kalben şu ifadeleri kullandı;

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'ENDİŞE DUYMAYIN'

"Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım.. Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım... Kah güzel kah acı günlerimizi paylaştıklarım.. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım.. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum."

MABEL MATİZ'DEN DESTEK GELDİ

Kalben'in serbest bırakılmasından sonra Mabel Matiz'den destek gecikmedi. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından Kalben'in "Kasımpatılar" şarkısını paylaştı.

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Arkadaşına destek olan paylaşımına "Kalbim" notunu düşen Mabel Matiz'den "Seni çok seviyoruz" mesajı da geldi.

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