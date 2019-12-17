Adliye koridorlarından sahneye koşuyorlar

Avukatların müziğe de asıl meslekleri kadar önem verdiklerini ifade eden Öncel, "Amacımız gün boyu süren duruşma stresini, müvekkil ile avukat arasındaki ilişkilerde yaşanan sıkıntıları gidermektir. Müzikte yarı amatör olan meslektaşlarımız arasında keyif alabildikleri sosyal bir ortam oluşturduk. Şu ana kadar 4 konser verdik. Umarım bu güzel topluluk uzun süre sahnelerde kalmayı başarır." dedi.

- "Geniş repertuvarımız var"

Koroda vokalist olarak görev alan avukat Zerrin Doğan da stres atmak için bir arada olduklarını söyledi.

Avukat olarak çok meşakkatli bir görev yaptıklarını anlatan Doğan, koro aracılığıyla adeta rahat bir nefes aldıklarını ifade etti.

Davalardan zaman zaman negatif etkilendiklerini de aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Genellikle müvekkillerimiz, sorunları olan insanlar. Gelip bize dertlerini anlatıyorlar. Biz sürekli onların dertlerine deva olmaya çalışıyoruz ancak bir yerde de negatif etkileniyoruz. Bizim de onlara daha iyi yardımcı olabilmek, kendi mesleğimizi daha iyi yapabilmek için nefes almaya ihtiyacımız var. Müzik de bizim için bir nefes, bir kaçış. Şarkı söyleyince kendimizi biraz daha özgür hissediyoruz, o yüzden çok mutluyuz. Arkadaşlarla güzel bir ortam oluşturduk. Bizim meslekte rekabet çok fazla var. Mesleki dayanışma açısından pek şanslı grup değiliz ama bu tarz çalışmalar aramızdaki mesleki dayanışmayı da artırıyor. Türkiye mozaiğini yansıtan şarkılar söylüyoruz. Her dil, her ırk ve görüşü bir araya getirebilen oldukça geniş bir repertuvarımız var. Elimizden geldiğince yapıyoruz, profesyonel değiliz amatörüz ama çok heyecanlıyız şevkle çalışıyoruz."