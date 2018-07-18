Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

11 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon kapsamında, 'suç örgütü elebaşı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Oktar ve grubuyla ilgili ünlülerden açıklama geldi. Oktar'ın geçtiğimiz Mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda verdiği iftar daveti ile, kurucusu olduğu A9 TV'nin yıldönümü kutlaması ve Ataşehir Develi'de düzenlediği sıra gecesine birçok ünlü isim katılmıştı. Bu gecelere katılan Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy, Mustafa Keser, Engin Çağlar, Latif Doğan ve Çılgın Sedat gibi sanatçılar, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Ünlü isimler, Oktar'la kişisel bir tanışıklıkları olmadığını vurguladı. OKTAR'A "ZARİF BEYEFENDİ" DİYEN MUAZZEZ ERSOY: KİMİN NE OLDUĞUNU BİLEMEYİZ Oktar'ın TV kanalının kutlama gecesinde sahneye çıkan Muazzez Ersoy o gece için şunları söyledi: "O gece sahneye çıkıp şarkılarımı söyledim her sanatçı gibi... Ve sahne sonrası evime gittim. Bu kişiyi orada tanıdım, orada gördüm. Daha önce hiçbir mekanda bir araya gelmedik. Biz sanatçılar, her gecede sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz. Kimin ne olduğunu bilemeyiz maalesef."

Ersoy, o gece sahne aldığı sırada Adnan Oktar salona girdiğinde "Salona çok zarif bir beyefendi girdi" diye anons yapmıştı. ENGİN ÇAĞLAR: KOLAY KOLAY KİMSE KANDIRAMAZ BENİ Oktar'ın Çırağan Sarayı'ndaki iftar davetine katılan isimler arasında olan ünlü oyuncu Engin Çağlar ise şöyle konuştu: "Kendisiyle daha önce herhangi bir tanışıklığım yoktu. Sanırım sinema dünyasıyla yakınlık kurmak istedi. İftara davet edildim ve gittim. Bir yere giderken, kimin ne kadar parası var, kimlerle çalışıyor diye düşünmem. Daha sonra da herhangi bir münasebetimiz olmadı. Ben yılların sanatçısıyım, kolay kolay kimse kandıramaz beni. Bana yaklaşamadılar. Kendisine yapılan suçlamalarla alakalı bir bilgim yok." ABACI'NIN MENAJERİ: HERKES ORADAYDI Oktar'ın televizyon kanalının kuruluş yıldönümü için düzenlenen gecede sahneye çıkan Muazzez Abacı adına, menajeri Taner Budak şu açıklamayı yaptı: "Bizim 'ekstra' diye tabir ettiğimiz bir işti. Ücretimizi aldık, programımızı yaptık, ayrıldık. Herhangi bir bağımız, bağlantımız bulunmamaktadır. Zaten basına açık olan, birçok sanatçı ve önemli ismin katıldığı bir geceydi. Sadece biz yoktuk, herkes oradaydı."