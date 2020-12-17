Adriana Lima: Bu fotoğrafı kim çektiyse bana mesaj atsın

Eski top model Adriana Lima, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Lima, yıllar önce bir kampanya için çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

39 yaşındaki Adriana Lima, gönderisine şu notu düştü:

Bu fotoğrafı buldum. Genellikle çektiğim her şeyi hatırlarım ama bu istisna. Gözüme takıldı. İçeriği beğendim ve paylaşmaya karar verdim. Bu fotoğrafı kim çektiyse lütfen bana mesaj atsın, kaynak belirteceğim. Hatırlamadığım için özür dilerim.

Ünlü modelin gönderisi takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Vaktini zaman zaman spor yaparak geçiren Lima, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seyahat özlemini dile getirmişti.



