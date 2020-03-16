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Adriana Lima'dan koronavirüs mesajı: Umudumuzu kaybetmeyelim

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 23:12 | Son Güncelleme

Ünlü model Adriana Lima, sosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili paylaşımda bulundu. Lima, "Bu zor zamanda umudumuzu kaybetmeyelim" notuyla pozitif yönde çağrışımda bulundu

Adriana Lima'dan koronavirüs mesajı: Umudumuzu kaybetmeyelim

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında paylaşım yapan ünlü isimlerden biri de model Adriana Lima oldu.

"BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Lima, Instagram'dan yayınladığı bir paylaşıma, "Sağlığın en önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor" ifadelerini kullanarak, şu sözleri ekledi:

"Dünya sağlıkta ciddi bir krize ve ekonomik gerçeğe gidiyor. Bazen çok yüzeysel şeyler için endişelendiğimizde, sağlığın en önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu zor zamanda umudumuzu kaybetmeyelim. Hepinizden sevgi, birlik, sağlığa meditasyon yapmanızı rica ediyorum. Birlikte bu gerçeğe gidecek ve birlikte kazanacağız."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, Adriana Lima,

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