MAGAZİN

Adriana Lima'dan seksi yatak pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.09.2018 10:19 | Son Güncelleme

Yazar Metin Hara ile olan ilişkisinde bir yılı geride bırakan Adriana Lima, sosyal medya hesabından 'İyi geceler' dileklerini iletti.

Adriana Lima'dan seksi yatak pozu

Dünyanın ünlü top modelleri arasında olan Adriana Lima, özellikle yazar Metin Hara ile beraber olmaya başladıktan sonra ülkemiz magazini tarafından çok daha yakından takip edilmeye başlandı.

Beraberliklerinde bir yılı geride bırakan ve birbirlerinin aileleriyle de tanışan Lima ve Hara dönem dönem sosyal medya hesaplarından birlikte yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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ADRIANA TEK BAŞINA…

Sosyal medya hesabından yaptığı etkinliklere ve katıldığı defilelere dair paylaşımlarda bulunan Adriana Lima bu defa uyku öncesi paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Çektiği selfieyi hesabından paylaşan Adriana o kareyi ‘İyi geceler’ notuyla paylaştı. Seksi paylaşımıyla takipçilerinin ilgisini çeken Lima'nın bu pozuna Metin Hara'nın yorumu merak ediliyor.

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