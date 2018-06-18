Adriana Lima, Metin Hara'ya zorla Dünya Kupası maçını izletti

Adriana Lima'yı ziyaret etmek için ABD'ye giden Metin Hara'ya sevgilisi sürpriz bir kutlama hazırladı. 14 Haziran 1982 doğumlu olan Metin Hara için hazırlanan özel pastayı "iyi ki doğdun" şarkısı eşliğinde sevgilisine sunan Lima, daha sonra da Hara'yı öperek kutladı.

12 Haziran doğumlu olan Adriana Lima aynı zamanda bir kez daha kendi doğum gününü de kutlamış oldu.

DÜNYA KUPASINI İZLEDİLER

Daha sonra da Lima ile Hara, Brezilya'nın FİFA Dünya Kupası'nda İsviçre ile oynayacağı karşılaşma için ekran karşısına geçti. Brezilya milli takımının formalarını giyen Lima ile Hara, maç öncesi çekilen pozlarını sosyal medyada paylaştı.

Metin Hara, Instagram paylaşımında Adriana Lima'nın kendisine zorla maç izlettirdiğini yazdı. Bu paylaşım Hara'nın takipçilerinden çok sayıda esprili yorum da aldı.



