MAGAZİN

Adriana Lima, Metin Hara'ya zorla Dünya Kupası maçını izletti

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2018 11:24 | Son Güncelleme

Adriana Lima ve Metin Hara hem geçmiş doğum günlerini birlikte kutladı hem de FİFA Dünya Kupası heyecanını yaşadı.

Adriana Lima, Metin Hara'ya zorla Dünya Kupası maçını izletti

Adriana Lima'yı ziyaret etmek için ABD'ye giden Metin Hara'ya sevgilisi sürpriz bir kutlama hazırladı. 14 Haziran 1982 doğumlu olan Metin Hara için hazırlanan özel pastayı "iyi ki doğdun" şarkısı eşliğinde sevgilisine sunan Lima, daha sonra da Hara'yı öperek kutladı.

5b2750f65379ff0da4251510

12 Haziran doğumlu olan Adriana Lima aynı zamanda bir kez daha kendi doğum gününü de kutlamış oldu.

DÜNYA KUPASINI İZLEDİLER

Daha sonra da Lima ile Hara, Brezilya'nın FİFA Dünya Kupası'nda İsviçre ile oynayacağı karşılaşma için ekran karşısına geçti. Brezilya milli takımının formalarını giyen Lima ile Hara, maç öncesi çekilen pozlarını sosyal medyada paylaştı.

5b2750e25379ff0da4251504

Metin Hara, Instagram paylaşımında Adriana Lima'nın kendisine zorla maç izlettirdiğini yazdı. Bu paylaşım Hara'nın takipçilerinden çok sayıda esprili yorum da aldı.

PARTNERSeksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...Seksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...
Tüm gözler Kylie Jenner'da! Tüm gözler Kylie Jenner'da!
Burak Kut: Kucağıma oturmaya çalışan kadınlar...Burak Kut: Kucağıma oturmaya çalışan kadınlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima ve Metin Hara metin hara

En Çok Okunan Haberler

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tüm gözler Kylie Jenner'da!

Tüm gözler Kylie Jenner'da!

Burak Kut: Kucağıma oturmaya çalışan kadınlar...

Burak Kut: Kucağıma oturmaya çalışan kadınlar...

Ebru Gündeş bayram etti

Ebru Gündeş bayram etti

Hande Doğandemir ile Burak Yılmaz plajda

Hande Doğandemir ile Burak Yılmaz plajda

Hande Ataizi ve gizemli arkadaşı

Hande Ataizi ve gizemli arkadaşı

Hadise’nin bilinmeyen hastalığı

Hadise’nin bilinmeyen hastalığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.