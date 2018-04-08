MAGAZİN

Adriana Lima, Metin Hara'yı çok özlüyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen ve sevgilisi Metin Hara'nın ailesiyle tanışan Adriana Lima, sosyal medya hesabından yine özlem dolu bir paylaşımda bulundu

Adriana Lima, Metin Hara'yı çok özlüyor!

Geçen yaz başlayan aşkları dolu dizgin devam eden Metin Hara ve Adriana Lima çiftinin, zaman zaman haklarında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili canları sıkılsa da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yazılıp çizilenleri pek de ciddiye almadıklarını gösteriyorlar.

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Kısa bir süre önce evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Metin Hara’nın ailesiyle tanışan Adriana Lima, sosyal medya hesabından yazar Metin Hara ile çektiği bir selfiesini paylaştı ve altına “Özlüyorum seni suç ortağım” notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
metin hara Adriana Lima

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