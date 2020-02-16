Adriana Lima şimdi de Emir Bahadır'la mı aşk yaşıyor?

Türk iş insanı sevgilisi Emir Uyar'dan ayrıldığından beri yalnız olan Adriana Lima son gönderisiyle kafaları karıştı. Dünyaca ünlü model, paylaştığı karenin altına Mevlana’nın “Kaybettiğin her şey başka bir surette bir gün mutlaka geri döner” sözünü yazıp, iki beyaz kalp emojisi koydu.

Fotoğrafın altına Emir Bahadır’ın üç kalp bırakması ise gözden kaçmadı. İş insanını, modelin de takip ediyor olması, akıllara ‘Yeni bir aşk mı?’ sorusunu getirdi.

Lima daha önce de yazar Metin Hara ile aşk yaşamıştı.

