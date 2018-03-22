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Adriana Lima Türkiye'ye gelip Metin Hara'nın ailesiyle tanıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 09:56 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara evlilik yolunda ilk adımı attı. Metin, Adriana'yı ailesiyle tanıştırdı.

Adriana Lima Türkiye'ye gelip Metin Hara'nın ailesiyle tanıştı

Yazar ve yorumcu Metin Hara ile yaklaşık 1 senedir aşk yaşayan Brezilyalı top model Adriana Lima sevgilisinin ailesi ile tanıştı.

GEÇEN HAFTA METİN GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Metin Hara, ABD'de Adriana Lima'nın ailesi ile tanışmıştı. Lima'nın evinde gerçekleşen keyifli yemekte Lima ailesi gece sonu ailecek selfie yapmıştı.

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EVLİLİK YOLUNDA İLERLİYORLAR

İlişkileri evlilik yolunda ilerleyen çiftten Hara, sevgilisini İstanbul'a davet ederek ailesi ile tanıştırdı. Önceki akşam Arnavuyköy'de ki Sur balıkta gerçekleşen tanışma yemeğinde Annesi Mirey, babası Nisim, ablası Rosie ve yeğeni Leo müstakbel gelin adayı Adriana Lima'yla bir araya geldi. Neşeli geçen tanışma yemeği sonrası Hara ailesi ve Adriana Lima, mekan kapısında ailecek boy gösterdi.

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