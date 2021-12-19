Adriana Lima'ya benzerliği çok konuşulmuştu! Fatmagül Fakı şimdilerde ne yapıyor?

Bir dönemlerin oldukça konuşulan isimlerinden olan Fatmagül Fakı, Survivor'un ardından sunuculuk da yapmıştı. Brezilyalı manken Adriana Lima'ya benzetilen Fatmagül Fakı, 2 yıldır birlikte olduğu Kerem Lafçı ile 25 Ekim 2019'da evlenmişti. Fakı'nın son hali görenleri şaşırttı.

FATMAGÜL FAKI'NIN DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI!

'Yerli Adriana Lima' olarak anılan 1990 Konya doğumlu Fatmagül Fakı'nın son hali dikkat çekti.

31 yaşındaki Fatmagül Fakı eğitimini Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde tamamladı. Sonrasında ise kısa bir süre hosteslik yapmıştı.

Survivor ile adını duyuran Fakı, magazin programı sunuculuğu yapmış ve Güneşin Kızları dizisinde Didem rolüne hayat vermişti.





