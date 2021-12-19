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  4. Adriana Lima'ya benzerliği çok konuşulmuştu! Fatmagül Fakı şimdilerde ne yapıyor?

Adriana Lima'ya benzerliği çok konuşulmuştu! Fatmagül Fakı şimdilerde ne yapıyor?

19.12.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok takip edilen programlarından biri olan Survivor ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Fatmagül Fakı, dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya benzerliği ile bir dönem oldukça konuşulmuştu. Survivor sonrasında da gündeme gelen Fatmagül Fakı'nın son hali görenleri şaşırttı.

Adriana Lima'ya benzerliği çok konuşulmuştu! Fatmagül Fakı şimdilerde ne yapıyor?

Bir dönemlerin oldukça konuşulan isimlerinden olan Fatmagül Fakı, Survivor'un ardından sunuculuk da yapmıştı. Brezilyalı manken Adriana Lima'ya benzetilen Fatmagül Fakı, 2 yıldır birlikte olduğu Kerem Lafçı ile 25 Ekim 2019'da evlenmişti. Fakı'nın son hali görenleri şaşırttı.

FATMAGÜL FAKI'NIN DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI!

'Yerli Adriana Lima' olarak anılan 1990 Konya doğumlu Fatmagül Fakı'nın son hali dikkat çekti.

Adriana Lima'ya benzerliği çok konuşulmuştu! Fatmagül Fakı şimdilerde ne yapıyor?

31 yaşındaki Fatmagül Fakı eğitimini Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde tamamladı. Sonrasında ise kısa bir süre hosteslik yapmıştı.

Adriana Lima'ya benzerliği çok konuşulmuştu! Fatmagül Fakı şimdilerde ne yapıyor?

Survivor ile adını duyuran Fakı, magazin programı sunuculuğu yapmış ve Güneşin Kızları dizisinde Didem rolüne hayat vermişti.

Adriana Lima'ya benzerliği çok konuşulmuştu! Fatmagül Fakı şimdilerde ne yapıyor?

Adriana Lima'ya benzerliği çok konuşulmuştu! Fatmagül Fakı şimdilerde ne yapıyor?

Adriana Lima'ya benzerliği çok konuşulmuştu! Fatmagül Fakı şimdilerde ne yapıyor?

Adriana Lima'ya benzerliği çok konuşulmuştu! Fatmagül Fakı şimdilerde ne yapıyor?

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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