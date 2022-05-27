MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Aerosmith'in solisti Steven Tyler yine rehabilitasyon merkezine giriyor

Aerosmith'in solisti Steven Tyler yine rehabilitasyon merkezine giriyor

27.05.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı rock müzik grubu Aerosmith'in efsane solisti Steve Tyler, Las Vegas'taki konserlerini iptal ettikten sonra rehabilitasyon merkezinde tedavi göreceğini duyurdu.

Aerosmith'in solisti Steven Tyler yine rehabilitasyon merkezine giriyor

Ünlü rock müzik grubu Aerosmith'in solisti Steve Tyler, rehabilitasyon merkezinde tedavi göreceğini açıkladı.

avalon-0530791698

Alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle tedavi göreceğini açıklayan 74 yaşındaki müzisyen, 2009 yılında reçeteli ilaç kullanımından dolayı tedavi görmüştü.

avalon-0537332151

Tyler'ın rehabilitasyona girmesinden ötürü Las Vegas'taki konseri iptal edilen müzik grubu "Bildiğiniz gibi sevgili kardeşimiz Steven, uzun zamandır madde kullanımına karşı savaşıyor" açıklamasında bulundu.

avalon-0540068314
Yakın zamanda ayağından ameliyat olan Tyler'ın yeniden madde kullanımına başladığı ve gönüllü bir şekilde tedavi programına girdiği belirtildi.

avalon-0540000332

Grubun haziran ve temmuzda yapılması planlanan Las Vegas konserleri iptal edildi.

avalon-0539990350


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rapçi İso Ross yeni albümü Siyah Britannica ile gündemdeRapçi İso Ross yeni albümü Siyah Britannica ile gündemde
Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."
Mal varlığını açıkladı! Duyan inanamadı... Mal varlığını açıkladı! Duyan inanamadı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

Ünlü isimlerden tepki yağdı! "Ahlaklı konser! Orta çağdan..."

Ünlü isimlerden tepki yağdı! "Ahlaklı konser! Orta çağdan..."

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

İlginizi Çekebilir

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

Günlük burç yorumları: Telaşa kapılmayın!

Günlük burç yorumları: Telaşa kapılmayın!

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.