Aerosmith'in solisti Steven Tyler yine rehabilitasyon merkezine giriyor

Ünlü rock müzik grubu Aerosmith'in solisti Steve Tyler, rehabilitasyon merkezinde tedavi göreceğini açıkladı.

Alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle tedavi göreceğini açıklayan 74 yaşındaki müzisyen, 2009 yılında reçeteli ilaç kullanımından dolayı tedavi görmüştü.

Tyler'ın rehabilitasyona girmesinden ötürü Las Vegas'taki konseri iptal edilen müzik grubu "Bildiğiniz gibi sevgili kardeşimiz Steven, uzun zamandır madde kullanımına karşı savaşıyor" açıklamasında bulundu.



Yakın zamanda ayağından ameliyat olan Tyler'ın yeniden madde kullanımına başladığı ve gönüllü bir şekilde tedavi programına girdiği belirtildi.

Grubun haziran ve temmuzda yapılması planlanan Las Vegas konserleri iptal edildi.



