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AFAD bilgilendirdi, Merih Demiral isyan etti! "15 milyon insan var, kaç saattir göçük altındalar!"

07.02.2023 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkedeki herkes adeta seferber oldu. AFAD; deprem bölgesinde 10176 AFAD personeli, 10409 gönüllü ve 4470 Mehmetçik'in görev yaptığını açıkladı. İtalya Ligi Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, bu bilgilendirme sonrasında adeta isyan etti.

AFAD bilgilendirdi, Merih Demiral isyan etti! "15 milyon insan var, kaç saattir göçük altındalar!"

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, meydana gelen depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak açıklandı. Depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği öğrenilirken, Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilde hissedildi. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da binalar yıkılırken, bölgede en büyüğü 6,6 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Öte yandan saat 13.14'te Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD; depremle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıklarken, yardıma koşan ekiplerin sayısını da paylaştı.

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AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, "Bölgede 10176 AFAD personeli, 10409 gönüllü ve 4470 Mehmetçik görev yapmakta." ifadeleri yer aldı.

MERİH DEMİRAL İSYAN ETTİ

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İtalya Ligi Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, AFAD'ın geçtiği bilgilendirme sonrasında Twitter'dan adeta isyan etti.

"İNSANLARIMIZ KAÇ SAATTİR GÖÇÜK ALTINDA"

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Demiral; AFAD'ın bilgilendirmesini paylaşan sayfanın gönderisine yaptığı yorumda, "Yetersiz! Bölge nüfusu yaklaşık 15 milyon. İnsanlarımız kaç saattir göçük altında yardım bekliyor!!!!" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun bu paylaşımı, kısa süre içerisinde en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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