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AFAD'dan Oğuzhan Uğur'a teşekkür belgesi! Tepkiler sonrası gerçek ortaya çıktı

03.11.2023 08:03 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla adından söz ettiren Oğuzhan Uğur'a AFAD'dan teşekkür belgesi geldiği iddiası gündem oldu. Sosyal medyada bir kesimin tepkisini çeken bu iddia sonrası AFAD açıklama yaptı.

AFAD'dan Oğuzhan Uğur'a teşekkür belgesi! Tepkiler sonrası gerçek ortaya çıktı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli deprem afetinde yaptığı maddi yardımlar ve çabaları için Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur'a teşekkür belgesi verdi.

Belgeyi paylaşan Uğur sosyal medyada gündem oldu. BaBaLa TV'ye verilen teşekkür belgesinde AFAD'ın, "Aziz Milletimizin tarihindeki en zor sınavlarından biri olan 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına vermiş olduğunuz maddi destek, göstermiş olduğunuz yüksek ve samimi duyarlılık için tüm afetzedelerimiz adına ülkemiz adına teşekkür eder, AFAD Başkanlığı olarak şükranlarımızı sunarız" notu yer aldı.

TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Babala TV’ye teşekkür belgesi verilmesi üzerine gelen eleştiriler üzerine, Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla düzenlenen yardım kampanyasına 100 bin TL ve üzere bağış yapan kişilerin tamamına ayrım yapılmaksızın teşekkür belgesi düzenlendiğini açıkladı.

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AFAD, Babala Tv’ye teşekkür belgesi verilmesi üzerine gelen eleştirilerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla gerçekleştirilen 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına 100 bin TL ve üzere bağış yapan 1750 bağışçının tamamına teşekkür belgesi verildiğini ifade eden AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda Babala Tv olarak adlandırılan bağışçı da 500.000 TL bağış yaptığı için teşekkür belgesi düzenlenmiştir" denildi.

AS

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