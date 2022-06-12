AFAD hayati uyarı bildirimi sosyal medyayı salladı! "Aklım çıktı"

Kuvvetli yağışların yaşandığı şu günlerde AFAD, telefonlara hayati uyarı bildirimi gönderdi. Uyarıda, "Taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), telefonlara hayati uyarı bildirimi göndermesi sonrası sosyal medya yıkıldı.

AFAD hayati uyarı bildirimi alanlar genel olarak korkunca bu olayın geyiği de sosyal medyaya yansıdı. İşte bir anda TT olan AFAD ile ilgili yapılan komik paylaşımlardan bazıları:



