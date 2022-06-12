MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. AFAD hayati uyarı bildirimi sosyal medyayı salladı! "Aklım çıktı"

AFAD hayati uyarı bildirimi sosyal medyayı salladı! "Aklım çıktı"

12.06.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD hayati uyarı bildirimi alanlar şoke oldu. Telefonlara hayati uyarı bildirimi gönderen AFAD mesajı sonrası sosyal medya yıkıldı! Siren sesiyle uyarıyı alanlar genel olarak korktuklarını söyledi. Mahmut Tuncer'in akıllardan çıkmayan bir halini paylaşan kullanıcılar "Bildirim sonrası ben" yorumları yaptı.

AFAD hayati uyarı bildirimi sosyal medyayı salladı! "Aklım çıktı"

Kuvvetli yağışların yaşandığı şu günlerde AFAD, telefonlara hayati uyarı bildirimi gönderdi. Uyarıda, "Taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), telefonlara hayati uyarı bildirimi göndermesi sonrası sosyal medya yıkıldı.

AFAD hayati uyarı bildirimi alanlar genel olarak korkunca bu olayın geyiği de sosyal medyaya yansıdı. İşte bir anda TT olan AFAD ile ilgili yapılan komik paylaşımlardan bazıları:

1

2

3

4

5

6

7

9


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son pozları olay! "Şeyma Subaşı özentisi"Son pozları olay! "Şeyma Subaşı özentisi"
Ceketinin önünü açıp sütyeniyle poz verdi! "Yanlış kabloyu kesmişim..."Ceketinin önünü açıp sütyeniyle poz verdi! "Yanlış kabloyu kesmişim..."
Kızının güzelliğine yorum yağdı! "Boy babadan güzellik anneden"Kızının güzelliğine yorum yağdı! "Boy babadan güzellik anneden"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu intiharları konuşuyor! Açıklamalar peş peşe geldi

Türkiye bu intiharları konuşuyor! Açıklamalar peş peşe geldi

Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!

Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!

Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu!

Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu!

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

Yine bir okul, yine skandal!

Yine bir okul, yine skandal!

Güpegündüz soyunmaya çalıştı

Güpegündüz soyunmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Olay sözler! "Kızıma memeleriyle değil..."

Olay sözler! "Kızıma memeleriyle değil..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.