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Afara'nın konuğu Atiye kimdir? Atiye kaç yaşında ve nereli?

03.06.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Aslan'ın sunumuyla yayınlanan Afara programının konuklarından biri de şarkıcı Atiye oldu. Kal, Salla, Ya Habibi gibi şarkılarla akıllara kazınan Atiye'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki Afara'nın konuğu Atiye kimdir? Atiye kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Afara'nın konuğu Atiye kimdir? Atiye kaç yaşında ve nereli?

Afara programının konuğu Atiye Türk sanatçıdır. Annesi Hollandalı olan Atiye, baba tarafından Antakyalıdır. Henüz küçük yaşlardayken dans ve piyano dersleri aldı. İşte Atiye hakkında merak edilen detaylar...

ATİYE KİMDİR?

22 Kasım 1988 Almanya Bremen doğumlu Atiye 33 yaşındadır. 8 yaşında Almanya’dan ABD'ye taşındı, burada altı ay yaşadı ve ardından İzmir’e yerleşti. İzmir’den Almanya'ya geri dönüşü öncesi bir yıl Hollanda CKE okulunda sanat eğitimi alan Atiye, Bremen’de şan derslerine başladı.

Afara'nın konuğu Atiye kimdir? Atiye kaç yaşında ve nereli?

2007' yılında ilk stüdyo albümü Gözyaşlarım'ı piyasaya sundu. Böylece "Atiye Deniz" ile adı duyulmuş oldu. Atiye, albümde hem Türkçe hem İngilizce şarkılara yer verdi. "Don't Think" şarkısı ile 2007'de iyi bir çıkış yakaladı.

Lise eğitimini Almanya'da alan Atiye, 2008'de Türkiye'ye döndü. Grammy Ödül Törenine katılan ilk Türk şarkıcı olan Atiye, 2011 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ni kazanarak Avrupa'nın en iyi Türk sanatçısı seçildi.

2018'de ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile hayatını birleştirdi. 2019'da kızı Ferah Feza'yı kucağına aldı.


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