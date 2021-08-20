Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler

Afganistan'daki tüm şehirleri bir bir alan Taliban, geçtiğimiz pazar günü Kabil'e girerek yönetimi ele geçirdi. Taliban güçlerinin 20 yıl sonra ülkeye girmesi ile binlerce kişi ülkeden ayrıldı. Şarkıcı Aryana Sayeed de yüzlerce kişinin bindiği uçakla ülkesinden Türkiye'ye geldi.

"SİZİNLE PAYLAŞACAĞIM ÇOK HİKAYEM VAR"

Sosyal medya hesabından kendisini Türkiye'ye getiren uçağın içindenpaylaşım yapan şarkıcı, "Eve ulaştıktan sonra aklım ve hislerim güvensiz ve şoke edici dünyadan normale döndü. Sizinle paylaşacağım çok hikayem var" dedi.

"AH BE GÜZELİM"

Şarkıcının bu sözlerini ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik ise, "Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var" yorumunu yaptı. Çelik'in yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşım herkesi şaşkına çevirdi.

