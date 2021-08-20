MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler

Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler

20.08.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetimi ele aldığı Afganistan'dan Türkiye'ye geldi. Şarkıcı ilk açıklamasında ise "Sizinle paylaşacağım çok hikayem" var dedi. Sayeed'in fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı Çelik ise "Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler

Afganistan'daki tüm şehirleri bir bir alan Taliban, geçtiğimiz pazar günü Kabil'e girerek yönetimi ele geçirdi. Taliban güçlerinin 20 yıl sonra ülkeye girmesi ile binlerce kişi ülkeden ayrıldı. Şarkıcı Aryana Sayeed de yüzlerce kişinin bindiği uçakla ülkesinden Türkiye'ye geldi.

afganistan-dan-turkiye-ye-siginan-sarkiciya-celik-14343102_7745_m

"SİZİNLE PAYLAŞACAĞIM ÇOK HİKAYEM VAR"

Sosyal medya hesabından kendisini Türkiye'ye getiren uçağın içindenpaylaşım yapan şarkıcı, "Eve ulaştıktan sonra aklım ve hislerim güvensiz ve şoke edici dünyadan normale döndü. Sizinle paylaşacağım çok hikayem var" dedi.

afganistan-dan-turkiye-ye-siginan-sarkiciya-celik-14343102_7651_m

"AH BE GÜZELİM"

Şarkıcının bu sözlerini ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik ise, "Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var" yorumunu yaptı. Çelik'in yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşım herkesi şaşkına çevirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"
PARTNERKibariye bildiği halde susmuş! İhanet fotoğrafının altından bambaşka bir gerçek çıktıKibariye bildiği halde susmuş! İhanet fotoğrafının altından bambaşka bir gerçek çıktı
Huzuru onda buldu! Aşk paylaşımıHuzuru onda buldu! Aşk paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yaşananlar dünyayı dehşete düşürüyor! "Saklanıyorlar"

Yaşananlar dünyayı dehşete düşürüyor! "Saklanıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

F.Bahçe tur kapısını araladı

F.Bahçe tur kapısını araladı

Bakan Soylu'dan anlamlı ziyaret

Bakan Soylu'dan anlamlı ziyaret

Camdaki Kız'a bomba transfer! O isim belli oldu

Camdaki Kız'a bomba transfer! O isim belli oldu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Neredeyse olmayan bikinisiyle ağızları açık bıraktı

Neredeyse olmayan bikinisiyle ağızları açık bıraktı

Artık kimse şaşırmıyor! Göğüs uçlarını kitapla kapadı

Artık kimse şaşırmıyor! Göğüs uçlarını kitapla kapadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.