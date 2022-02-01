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Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı Yasmeena Ali Taliban’dan kaçış hikayesini anlattı! “Kimseyle görüşmüyorum”

01.02.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı Yasmeena Ali, hayatına dair bilinmeyen detayları ilk kez paylaştı. 19 yaşındayken ailesinin onu zorla evlendirmek istemesi üzerine ülkesinden kaçarak İngiltere’ye yerleşen Ali, yetişkin film yıldızı olarak yeni bir hayata başladı. Evden kaçmasının ardından ailesinden kimseyle görüşmediğini ifade eden Ali, zor günlerini anlattı.

Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı Yasmeena Ali Taliban’dan kaçış hikayesini anlattı! “Kimseyle görüşmüyorum”

Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı olarak sosyal medyada ünlenmesinden sonra hayatı merak edilen Yasmeena Ali, Taliban ve ülkesine dair bilinmeyen detayları anlattı. 19 yaşındayken ailesinin kendisini zorla evlendirmek istemesi üzerine evden kaçtığını söyleyen Ali, İngiltere’ye yerleştiğini ve cinsel içerikli film yıldızı olmaya karar verdiğini söyledi. 1990’lı yıllarda Taliban’ın Afganistan’a hakimiyet kurması üzerine ülkesinden kaçtı ve İngiltere’de kısa süreli bir eğitim aldı. Şimdi 28 yaşında olan Yasmeena, o zamandan beri ailesiyle konuşmuyor.

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“ASLA FİKRİM SORULMADI”

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Daily Star’a konuşan Yasmeena, “19 yaşımda evden kaçtım çünkü rızam olmadan beni evlendireceklerdi. Ne düşündüğüm sorulmadı. Konuşma olmadı, sadece görücü usulüydü. Onlarla hiç konuşmadım ve bir daha konuşmak için çabalamadım” dedi.

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Kendisi hakkında ailesinin fikirlerini umursamadığını söyleyen Ali, “Kaçmadan önce bu onlarla kurduğum son iletişimdi. Çünkü ailelerin destekleyici ve teşvik edici olması gerekiyor. Aynı değerleri paylaşmıyoruz. Onların cinsel içerikli filmler yapmam hakkında ne düşündükleri umrumda değil. Eminim hakkımda kötü düşünüyorlardır. Buna şaşırmam.” diye konuştu.

“KENDİ BENLİĞİMİ BULDUM”

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Evden kaçtıktan sonra ise erotik fotoğraf ve kameralı konuşmayla tanışması, Yasmeena’nın kendi benliğini bulmasını sağladı. Ali, “Cinsel içerikli filmlere meraklıydım ve neden denemediğimi düşündüm. Nasıl bir şey olduğunu bilmediğimden bir fikrim yoktu. Deneyimledim ve çok eğlendim. Özgürleştiriciydi ve şimdi buradayım.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan
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