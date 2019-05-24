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Afili Aşk dizisinin yıldızlarından boks şov! Afili Aşk 1. bölümden ön izleme yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 24.05.2019 03:00 | Son Güncelleme

Kanal D’nin yeni dizisi Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Bu yazın en iddialı yapımı Afili Aşk’ın çekimleri devam ediyor. Dizinin iki yakışıklı oyuncusu Çağlar Ertuğrul ve Serkay Tütüncü’nün spor salonunda boks yaptığı sahne, sosyal medyada paylaşıldı. Ertuğrul ve Tütüncü’nün hayranlarından tam not alan sahne, kısa sürede yüzlerce yorum aldı.

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği Afili Aşk’ın başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk paylaşıyor. Dizide ayrıca Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin) ve Hira Su Yıldız (Buse) rol alıyor.

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Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D’de…

Afili Aşk 12 Haziran Çarşamba saat 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

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