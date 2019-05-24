Afili Aşk dizisinin yıldızlarından boks şov! Afili Aşk 1. bölümden ön izleme yayınlandı!

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği Afili Aşk’ın başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk paylaşıyor. Dizide ayrıca Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin) ve Hira Su Yıldız (Buse) rol alıyor.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D’de…

Afili Aşk 12 Haziran Çarşamba saat 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

