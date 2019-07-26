MAGAZİN

Afili Aşk sosyal medyada da zirvede!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2019 15:00 | Son Güncelleme

Dün akşam yayınlanan bölümüyle reytinglerde tüm hedef kitlelerde birinci olan 'Afili Aşk', sosyal medyanın da zirvesindeydi.

Afili Aşk sosyal medyada da zirvede!

Kanal D’nin; yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, reyting zirvesinden inmeyen dizisi Afili Aşk, sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Bir hafta boyunca diziyle ilgili paylaşılan içerikler sosyal medyada 4.5 milyon kişiye ulaştı. Sadece yayın günü yapılan sosyal medya iletişimi ile 2.1 milyon kişiye erişildi.

Dün akşam (24 Temmuz) #FalımdakiSen hashtag’i ile TT’de ilk sıralara kadar yükselen Afili Aşk, yaklaşık 12 saat TT’de kaldı.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün’ün yazdığı, başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk’in yer aldığı Afili Aşk, yeni bölümleriyle her Çarşamba 20.00'de Kanal D’de…

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afili aşk sosyal medya

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