Afili Aşk'ta Ayşe'ye süpriz talip! Kerem çılgına dönüyor! Afili Aşk 7. yeni bölüm fragmanı izle!

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 7. yeni bölümüyle 24 Temmuz Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Afili Aşk 7. Bölüm fragmanında kıskançlık rüzgarları esiyor. Ayşe'nin değişen giyim tarzı ofiste dikkat çekmeye başlarken, Kerem cephesinde kıskançlık rüzgarları esiyor. Kerem'in arkadaşlarından biri ofise geliyor ve burada Ayşe ile karşılaşıyor. Ayşe'den çok etkilenen bu kişi heyecanını Kerem'le paylaşıyor. Kerem ise arkadaşını bu kadar etkileyen kişinin kim olduğunu merak ediyor. Tam da bu sırada yanlarından Ayşe geçiyor ve durum netleşiyor. Kerem, Ayşe'nin çevresi tarafından ilgi gördüğünü görünce içten içe kıskanmaya başlıyor.

Afili Aşk yeni bölümüyle 24 Temmuz Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk'ın 17 Temmuz Çarşamba yayınlanan 6. bölümünde Ceyda'nın oyununa boyun eğen Kerem ve Ayşe arasında beklenmedik bir yakınlaşma yaşandı. Kerem ve Ayşe arasındaki sahte evliliği öğrenen Ceyda, elindeki ses kaydı ile onları tehdit eder. Ceyda, boşanmalarına sebep olması için çiftin sürekli kavga etmesini ister. Ceyda'nın elindeki ses kaydını alana kadar onun kurallarına uyan Kerem ve Ayşe arasında yakınlaşmalar başlar. Bu yakınlaşma anları onları da şaşırtır.