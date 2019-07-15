Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe'nin romantik sahneleri! Afili Aşk 6. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 6. yeni bölümüyle 17 Temmuz Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

Afili Aşk'ın 17 Temmuz Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölümünde, ikili şirkette bozulan asansörün içinde rehin kalınca Ayşe fenalaşıyor. Kerem, Ayşe'nin dikkatini dağıtmak için romantik hayaller kurmaya başlıyor. Kerem ve Ayşe arasında sürpriz yakınlaşma yaşanıyor.

Afili Aşk yeni bölümüyle 17 Temmuz Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

AFİLİ AŞK 6. BÖLÜM ÖZETİ

Ceyda’nın aldığı kayıtlar Ayşe ve Kerem’i dönülmez bir çıkmazın içine sokar. Ayşe ve Kerem bu kez çok ciddi bir sorunla karşı karşıyadır. İpleri ele geçiren Ceyda, ikiliyi elinde oynatmaya başlar. Ceyda yetmez gibi Sabri de Ayşe’nin başına bela olur.

Ayşe ve Kerem her yönden sıkışmış durumdadır. Durum öyle bir hal alır ki evlilik oyunu çökmeye başlar. Kerem ve Ayşe’nin oyunu ortaya çıkacak mıdır?

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk 10 Temmuz Çarşamba yayınlanan son bölümünde magazincilerin yakın markajında olan Kerem ve Ayşe, çıkan haberleri unutturmak için mutluluk pozları vermeye başlar. Ortalık durulana kadar ise başlarına gelmeyen kalmaz. Ayşe'nin büyük ağabeyi Rıza, Sabri'yi döver ve hapse girer. Bunun üzerine duruma Muhsin Bey el atar ancak bu iş öyle kolay çözülmez. Son çare olarak Ayşe, Sabri'yle konuşur ve şikayetini geri çekmesi konusunda onu ikna eder.

Tam her şey yoluna girdi derken Ceyda, oyunlarına bir yenisini daha ekler... Ancak bu defa elinde çok önemli bir ses kaydı vardır... Peki Kerem ve Ayşe, bu ses kaydını dinledikten sonra nasıl bir önlem alacak?



