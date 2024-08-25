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  4. Afra Saraçoğlu ile ayrılmıştı! Mert Ramazan Demir ve İşte Benim Stilim yarışmacısının samimi anları

Afra Saraçoğlu ile ayrılmıştı! Mert Ramazan Demir ve İşte Benim Stilim yarışmacısının samimi anları

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.08.2024 08:47
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Yalı Çapkını'nın yıldız isimleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir kısa süre önce ayrıldı. Mert Ramazan Demir İşte Benim Stilim programının yarışmacılarından Özden Cerrahoğlu ile samimi halde görüntülendi.

Afra Saraçoğlu ile ayrılmıştı! Mert Ramazan Demir ve İşte Benim Stilim yarışmacısının samimi anları

Yalı Çapkını dizisinde 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu ve 'Ferit' karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir sette tanıştıktan bir süre sonra dudak dudağa yakalanmıştı.

Bir küs bir barışık giden aşkta sona gelindi ve Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrılık haberleriyle sevenlerini üzdü.

Kısa süre sonra birlikte sete çıkacak olan iki oyuncunun barıştığı iddia edilse de ikili birbirini takipten de çıktı.

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Oyuncular konuya da dair soru gelince de muhabirlere yanıt vermiyor. Afra Saraçoğlu ile ayrılık dedikodularının ardından ilk defa soruları yanıtlayan Demir "Bir şey söylemeye gerek yok..." demişti.

Ekran Alıntısı

Son olarak Mert Ramazan Demir Bali’de İşte Benim Stilim programının yarışmacılarından Özden Cerrahoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

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Demir bir gece kulübünde Cerrahoğlu ile samimi halde görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir
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