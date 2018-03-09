Afra Saraçoğlu'nun kaprisi set arkadaşlarını yıldırdı

‘Fazilet Hanım ve Kızları’nda rol alan genç oyuncu Afra Saraçoğlu, bitmek bilmez istekleriyle set ekibinin tepkisini üzerine çekti.

İlk olarak makyajcısı ve kostüm ekibiyle yaşadığı tartışmalarla sette huzursuzluk yaşatan oyuncunun rol arkadaşlarıyla da tatsız bir husumeti olduğu iddia edildi.

Posta'nın haberine göre; hatta oyuncuların sete çıkmayarak Saraçoğlu’nu protesto ettiği söylendi.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

2 Aralık 1997'de doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuyan Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz'in kendisini sosyal medyadan keşfetmesiyle fırsat yakaladı. Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filminde Yeşilçay'ın kızını oynayarak oyunculuğa adım attı. Kötü Çocuk filminde rol aldı. 20 yaşındaki oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Ece Çamkıran rolü oldu.

ASLA SEVİŞMEM DEMİŞTİ!

‘Fazilet Hanım ve Kızları’ adlı dizinin kadrosunda izlediğimiz Afra Saraçoğlu verdiği bir röportajda oyunculukta kırmızı çizgileri olduğundan bahsetmişi. Afra Saraçoğlu, “20 yaşındayım, asla sevişmem. Bu benim kırmızı çizgim” demişti.

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