Afra Saraçoğlu'nun yeni imajı

Kardeş Çocukları dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu saç modelini değiştirdi.

Saraçoğlu yeni saç sitilini takipçileriyle paylaşıp "Ben bu saçı cok sevdim" yorumunu yaptı.

'‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinde Ece karakteriyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu modellikten oyunculuğa geçişinde Özcan Deniz’in etkili olduğunu söylemişti.

