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  4. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'li Yalı Çapkını'ndan bir rekor daha! Bölüm başı satış rakamı dudak uçuklattı

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'li Yalı Çapkını'ndan bir rekor daha! Bölüm başı satış rakamı dudak uçuklattı

15.06.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını bir rekora daha imza attı. 36. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yurt dışı bölüm başı satış rakamı ortaya çıktı. Türk dizileri adında bir rekor olan bu rakam dudak uçuklattı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'li Yalı Çapkını'ndan bir rekor daha! Bölüm başı satış rakamı dudak uçuklattı

Oyuncuları arasında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını 36. bölümüyle sezon finali yaptı. Cuma akşamlarına damga vuran Yalı Çapkını sezon finali bölümüyle de reyting rekoru kırdı.

OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi yurt dışına en çok satılan dizilerin başında geliyor. Dizinin yurt dışı bölüm başı satış rakamı ise ortaya çıktı. Rakam dudak uçuklattı.

Yalı Çapkını 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Antepli iki ailenin hikâyesi etrafında yaşanan olayların ele alındığı dizinin bölüm başı satış rakamı 600 bin dolara (14 milyon TL) ulaştı. Bu rakam Türk dizileri adına bir rekoru temsil ediyor.

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