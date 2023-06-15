Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'li Yalı Çapkını'ndan bir rekor daha! Bölüm başı satış rakamı dudak uçuklattı

Oyuncuları arasında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını 36. bölümüyle sezon finali yaptı. Cuma akşamlarına damga vuran Yalı Çapkını sezon finali bölümüyle de reyting rekoru kırdı.

OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi yurt dışına en çok satılan dizilerin başında geliyor. Dizinin yurt dışı bölüm başı satış rakamı ise ortaya çıktı. Rakam dudak uçuklattı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Antepli iki ailenin hikâyesi etrafında yaşanan olayların ele alındığı dizinin bölüm başı satış rakamı 600 bin dolara (14 milyon TL) ulaştı. Bu rakam Türk dizileri adına bir rekoru temsil ediyor.

