Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'ndan bakın ne kadar kazanıyor! Duyan inanamadı

Özel hayatı ve kariyeriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinden bölüm başı aldığı öne sürülen ücret dudak uçuklattı.

Star TV ekranlarında her cuma ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izlenme rekorları kırıyor.

Dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger üstleniyor. Okuma aşkıyla yanıp tutuşan Seyran'ın, Korhan ailesinin çapkın veliahtı Ferit ile zorla evlendirilmesiyle başlayan hikaye, kısa sürede Türk izleyicisinin beğenisi kazandı.

Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinden bölüm başı 100 bin TL kazanıyor. Bu da güzel oyuncunun aylık kazancının 400 bin TL'yi bulduğunu gösteriyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ücreti dizinin reytinglerine göre düşük bulurken, bazıları ise ütopik miktarda fazla buldu.



