'Afrodit' Banu Alkan'ın aldatılma itirafı gündem oldu: "Gelinliğim yapılırken..."

Yeşilçam'ın ünlü isimleri arasında yer alan Banu Alkan yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan, açıklamaları ve özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan, Youtube'da yayınlanan Bana Göre Tv'ye konuk olarak, Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtladı.

Çınar'ın 'Aldatıldınız mı?' sorusuna ise verdiği yanıtta Alkan, gelinliği dikilirken ve düğün hazırlığı yaparken nasıl aldatıldığını anlattı.

"SEN KİMSİN BENİ YOLLUYORSUN"

Bir dönem yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen ve ekranlar önünde yaşadıkları kavgalarla çok konuşulan Banu Alkan ve Murat Taşdemir ilişkisine dair açıklaması çok konuşuldu.

Afrodit şunları ifade etti:

"Apollon Tapınağı'nda düğünümüz olacak diyorduk, halka açık. Çırağan Sarayı'nda İstanbul'da. Murat da dedi ki 'Yugoslavya'ya gidelim', halalarında yapacağız oradaki aileyle...

Sonra gelinliğim yapılırken, erkek arkadaşının kardeşi nişanlısından ayrılıyor ve orada ben annemi kaybedince, 'Murat sen git Antalya'ya annenin yanına' dedim ama o da Ben seni mutlu etmek istiyorum' dedi. Hatta bana dedi ki 'Sen kimsin beni yolluyorsun' dedi...

Ama 6 ay fazlaymış demek ki... Hani ben yumuşacığım ya, bir o konuda yumuşak değilim. Kemer'de yazlığım vardı. Amcasının oğlu vardı, 'Yengelerin gülü' derdi bana. 'Murat'ı, erkek arkadaşının kız kardeşiyle plajda gördük' dedi. 'Ne' dedim. Düğünümüz olacak düşün. Sonra o bana 'Yok öyle bir şey' dedi, 'Bir saniyede Kemer'deki eve gelmezsen...' dedim. Uçtu geldi, 'Nasıl yaparsın?'... Hiç unutmam o tavizini ve korkmasını. Ama ben ispat ettim."

Cinsellikle ilgili soruya yanıt veren Alkan, "Seversen dünyanın en güzel şeyi. Sevgiyle, ruhunla, beyninle, fiziksel aktivite... O zaman çok iyi" cevabını verdi.







