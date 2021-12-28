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Afyonkarahisar’da yılbaşı yoğunluğu başladı! Termal otellerin rezervasyonlarına yetişemiyorlar

28.12.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip kentlerinden Afyonkarahisar'da, termal otellerin yılbaşı rezervasyonları yüzde 100'e ulaştı.

Afyonkarahisar’da yılbaşı yoğunluğu başladı! Termal otellerin rezervasyonlarına yetişemiyorlar

Yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste yer ayırtan yerli turistler, hem tatil yapacak hem de şifalı sularda çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı bulacak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, bu yeni yılda da Afyonkarahisar'a ilginin çok yüksek olduğunu söyledi. Otellerde yüzde yüze yakın doluluk sağlandığını belirten Gümüşhan, "Tüm otellerde yeni yıl etkinliği var. Sanatçı da olacak. Yeni yıl aynı zamanda hafta sonuna denk geldiği için misafirler hem termal keyfi yapacaklar hem müzik dinleyerek 2022 yılına girecekler." dedi.

Kış turizmi denilince ilk akla gelen yerin Afyonkarahisar olduğunu anımsatan Gümüşhan, "Gelen misafirler hem kentin tarihi, turistik yerlerini geziyorlar hem gastronomi lezzetlerini tadıyorlar. Otellerde konaklayıp termal keyfi yapıyorlar, masaj yaptırıyorlar. Misafirler burada yenilenerek, dinlenerek yeni yıla girecekler. Biz tüm misafirleri memnun etme gayreti içerisindeyiz. Onun için çalışmalarımızı başlattık, bitirmek üzereyiz. Tüm oteller olarak hazırız." diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN RAHATLIKLA MİSAFİR AĞIRLAYABİLİYORUZ”

Bir termal otelin genel müdürü Ümit Uysal da kış gününde misafirlerin sıcak sulara ilgisinin yüksek olduğunu belirtti. Yeni yıla da çok keyifli gireceklerini ifade eden Uysal, "Önümüzdeki dönemde pandeminin getirmiş olduğu psikolojik yükü bir anlamda atlatacağız gibi görünüyor. Misafirler Türkiye'nin dört bir tarafından geliyor. Havalimanı olması münasebetiyle uçaklar da kullanılmaya başlandı. Türk Hava Yolları İstanbul'a seferlerini çok yoğunlaştırmış vaziyette. Biz de çok memnunuz seferlerden." diye konuştu.

Yolların otoban olmasının ulaşımı çok kolaylaştırdığını dile getiren Uysal, “Türkiye'nin her yerinden rahatlıkla misafir ağırlayabiliyoruz. Misafirleri geldiklerinden dönüşlerine kadar, bir anı olarak keyifli bir sürecin içinde yaşatabiliyorsak biz çok mutlu oluyoruz. Kaliteli hizmet anlayışımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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