Ağır engelli raporu yüzde kaç olmalı? Ağır engelli raporu hangi hastalıklara verilir?

Engelli bireylerin haklarından faydalanabilmeleri için bazı şartları karşılamaları gerekir. Öncelikle tam teşekküllü bir devlet hastanesi veya sağlık kuruluşundan engel durumlarını belirleyen bir sağlık raporu almaları gerekir. Tüm kontroller ve hesaplamalar sonrasında kişinin engel oranı resmîleşir. Engelli bireyin engel oranına göre yararlanacağı haklar belirlenir.

Engellilik oranları yönetmeliklerde derecelendirilmiştir. %80’den fazla engeli olan kişiler birinci derece, %60’tan fazla engeli olan kişiler ikinci derece, %40’tan fazla engeli olan kişiler üçüncü derece olarak belirlenmiştir. %50 ve üzeri engel oranı olan ve kurul tarafından uygun görülen bireylere ağır engelli raporu verilir. %40 altında engel oranı olan bireyler ise engelli raporu alamazlar.

Ağır engelli raporu hangi hastalıklara verilir?

Ağır engelli raporu engel oranı %50 ve üzeri engeli bulunan ve kurulun uygun gördüğü bireylere verilir. Ağır engelli raporu alabilmek için bireyin var olan bir ya da birden fazla engelinin toplamda %50 oranını geçmesi gerekir. Ağır engelli raporu belirli hastalıklara verilir. Bu hastalıkları şöyle sıralayabiliriz:

Kronik böbrek yetmezliği

Kalp ve damar hastalıkları

Sara hastalığı

Doğuştan gelen anomaliler

Sindirim sistemi rahatsızlıkları

Tip 2 şeker hastalığı

Belirli kan hastalıkları

Eklem iltihabı

Obezite

Kistik fibrozis

Kronik olan solunum yolu rahatsızlıkları

Bazı kanser hastalıkları

İdrar yolları ve üreme ile ilgili rahatsızlıklar

Bağışıklık sistemi ile ilgili olan bazı rahatsızlıklar

Ağır engelli raporu yüzde kaç olmalı?

Engelli raporları resmî kurumlarca verilirken engel oranları baz alınarak bireylere rapor hazırlanır. Kişiler engel oranlarına göre devlet tarafından sağlanan ayrıcalıklardan faydalanabilirler. Engel durumuna göre engel oranı %50 ve üzeridir.

Günlük yaşamsal aktivitelerini destek almadan yapamaz hâlde olan ve raporda ağır engelli ifadesi işaretlenmiş kişiler ağır engelli raporu alırlar. Sadece %50 engeli bulunması yetmez. Bireylerin ağır engelli raporu alabilmesi için kurul tarafından rapordaki ağır engelli kısmının işaretlenmesi gerekir.



