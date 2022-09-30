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Ağır engelli raporu yüzde kaç olmalı? Ağır engelli raporu hangi hastalıklara verilir?

30.09.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli raporu, devletin engelli vatandaşlarına sağladığı kolaylıklardan faydalanabilmeleri için alınan bir rapordur. Bu raporu alan kişiler çeşitli haklar elde ederler. Kişilerin engel oranları ya da engel sayısı ve durumları farklılık gösterebilir. Bu sebeple bireylerin engellilik oranları da değişiklik gösterir. Ağır engelli raporu, belli bir oran üstünde engeli bulunan bireylere verilen rapordur. Ağır engelli raporu hangi hastalıklara verilir?

Ağır engelli raporu yüzde kaç olmalı? Ağır engelli raporu hangi hastalıklara verilir?

Engelli bireylerin haklarından faydalanabilmeleri için bazı şartları karşılamaları gerekir. Öncelikle tam teşekküllü bir devlet hastanesi veya sağlık kuruluşundan engel durumlarını belirleyen bir sağlık raporu almaları gerekir. Tüm kontroller ve hesaplamalar sonrasında kişinin engel oranı resmîleşir. Engelli bireyin engel oranına göre yararlanacağı haklar belirlenir.

Engellilik oranları yönetmeliklerde derecelendirilmiştir. %80’den fazla engeli olan kişiler birinci derece, %60’tan fazla engeli olan kişiler ikinci derece, %40’tan fazla engeli olan kişiler üçüncü derece olarak belirlenmiştir. %50 ve üzeri engel oranı olan ve kurul tarafından uygun görülen bireylere ağır engelli raporu verilir. %40 altında engel oranı olan bireyler ise engelli raporu alamazlar.

Engelli dereceleri: Yüzde kaç engel hangi derece oluyor?Engelli dereceleri: Yüzde kaç engel hangi derece oluyor?

Ağır engelli raporu hangi hastalıklara verilir?

Ağır engelli raporu engel oranı %50 ve üzeri engeli bulunan ve kurulun uygun gördüğü bireylere verilir. Ağır engelli raporu alabilmek için bireyin var olan bir ya da birden fazla engelinin toplamda %50 oranını geçmesi gerekir. Ağır engelli raporu belirli hastalıklara verilir. Bu hastalıkları şöyle sıralayabiliriz:

  • Kronik böbrek yetmezliği
  • Kalp ve damar hastalıkları
  • Sara hastalığı
  • Doğuştan gelen anomaliler
  • Sindirim sistemi rahatsızlıkları
  • Tip 2 şeker hastalığı
  • Belirli kan hastalıkları
  • Eklem iltihabı
  • Obezite
  • Kistik fibrozis
  • Kronik olan solunum yolu rahatsızlıkları
  • Bazı kanser hastalıkları
  • İdrar yolları ve üreme ile ilgili rahatsızlıklar
  • Bağışıklık sistemi ile ilgili olan bazı rahatsızlıklar
Engelli raporu nasıl alınır? Engelli raporu sorgulama nasıl yapılır?Engelli raporu nasıl alınır? Engelli raporu sorgulama nasıl yapılır?

Ağır engelli raporu yüzde kaç olmalı?

Engelli raporları resmî kurumlarca verilirken engel oranları baz alınarak bireylere rapor hazırlanır. Kişiler engel oranlarına göre devlet tarafından sağlanan ayrıcalıklardan faydalanabilirler. Engel durumuna göre engel oranı %50 ve üzeridir.

Günlük yaşamsal aktivitelerini destek almadan yapamaz hâlde olan ve raporda ağır engelli ifadesi işaretlenmiş kişiler ağır engelli raporu alırlar. Sadece %50 engeli bulunması yetmez. Bireylerin ağır engelli raporu alabilmesi için kurul tarafından rapordaki ağır engelli kısmının işaretlenmesi gerekir.


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