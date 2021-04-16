HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ağız bakımında nelere dikkat edilmelidir?

Ağız bakımında nelere dikkat edilmelidir?

16.04.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel temizliğin en hassas noktası ağız ve diş bakımıdır. Sindirimin ağızdan başladığını düşündüğümüzde, bu bakımın ihmal edilmemesi gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Peki diş bakımında nelere dikkat edilmelidir? Diş Hekimi Zafer Kazak, diş bakımıyla ilgili hepimizi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Ağız bakımında nelere dikkat edilmelidir?

Gün boyu bir şeyler yiyip içtiğimiz düşünülürse ağız içimizin sürekli yıprandığını, dişlerimizin besinlerle sürekli mücadelede olduğunu fark ederiz. Ağız ve diş sağlığımızı korumak için basit önlemlere ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Alabileceğimiz minimum tedbirleri sizler için öğrendik.

DİŞ FIRÇASI NASIL MUHAFAZA EDİLMELİ ?

Evde genellikle herkesin diş fırçası aynı kap içinde bir arada durur. Bu ve bunun gibi pek çok alışkanlığımız aslında diş sağlığımızı tehdit ediyor. Diş Hekimi Zafer Kazak, diş fırçalarını nasıl muhafaza etmemiz ve ne kadar sürede değiştirmemiz gerektiğini anlattı. Diş fırçalarının kullanım sonrası kuruyabilmesi amacıyla yeterli zamanın geçmesi için gün içinde her fırçalamada ayrı fırçanın kullanılmasının daha sağlıklı olduğunu söyledi. Nemli kalan diş fırçalarında bakteri ve mantarların üreyebileceğine dikkat çekti.

“Diş fırçanızı kullandıktan sonra kıllarının arasında diş macunu ve artık kalmayacak şekilde musluk altında yıkayın ve dik pozisyonda kurumaya bırakın.”
Fırçalar arasında virüs ve bakteri geçişi olmaması için farklı kişilere ait diş fırçalarının birbirleri ile temas etmemesi gerektiğini kaydeden Kazak, gribal enfeksiyonlardan sonra diş fırçasının yenilenmesi gerekir.

DİŞ FIRÇASINI DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKTİĞİNİ NASIL ANLARIZ?

Fırçanızı fırçalamalar arasında kapalı kapta saklamayın. Kapalı ortamda nemli diş fırçasının kılları üzerinde bakteriler oluşacaktır. Diş fırçası kıllarının yıpranması kontrol edilerek en fazla 3 ayda bir değiştirilmelidir. Fırçanıza karşıdan ve yandan baktığınızda fırça kıllarında açılma görüyorsanız fırçanızı değiştirme vaktiniz gelmiştir. Bazı fırçalar, üzerine entegre edilmiş olan indikatörlü fırça kılları ile kullanım süresi dolan diş fırçalarında renk değiştirerek kullanıcıyı uyarmaktadır.

DİŞ MACUNU SEÇİMİNE DİKKAT

Ağız bakımında en önemli olan mekanik temizliktir. Yani dişlerin diş fırçası ile etkin bir şekilde temizlenmesidir. Ancak diş macunlarının içeriklerindeki florür ile mine dokusundaki hasarları onarma ve abraziv partiküller ile bakteri plağını uzaklaştırma açısından ağız bakımına katkıları vardır. Bu amaçla yeterli özeliklere sahip herhangi bir marka diş fırçası ve diş macunu kullanılabilir. Sonuçta sağlıklı dişlere sahip olmanın yolu günde 2 kez düzenli olarak diş fırçalamaktan geçer.”

Dişeti çekilmesi, yanlış diş macunu ve fırçası kullanımı, asitli gıdaların sık kullanımı gibi nedenlerle oluşan diş hassasiyetlerinde hassasiyet giderici diş macunları kullanılabilir. Diş eti hastalığına sahip bireyler diş etine yönelik diş macunlarını kullanabilirler.

Ramazanda diş bakımı uyarısı: İftar ve sahurda...Ramazanda diş bakımı uyarısı: İftar ve sahurda...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
İsrailli araştırmacılardan koronaya 'kefirli' çözümİsrailli araştırmacılardan koronaya 'kefirli' çözüm
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

ABD'de silahlı çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı!

ABD'de silahlı çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı!

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Boşanma davası açtı! Başka kadınlar...

Boşanma davası açtı! Başka kadınlar...

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

Irak'taki hain saldırıyla ilgili çarpıcı uyarı!

Irak'taki hain saldırıyla ilgili çarpıcı uyarı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.