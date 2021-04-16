Ağız bakımında nelere dikkat edilmelidir?

Gün boyu bir şeyler yiyip içtiğimiz düşünülürse ağız içimizin sürekli yıprandığını, dişlerimizin besinlerle sürekli mücadelede olduğunu fark ederiz. Ağız ve diş sağlığımızı korumak için basit önlemlere ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Alabileceğimiz minimum tedbirleri sizler için öğrendik.

DİŞ FIRÇASI NASIL MUHAFAZA EDİLMELİ ?

Evde genellikle herkesin diş fırçası aynı kap içinde bir arada durur. Bu ve bunun gibi pek çok alışkanlığımız aslında diş sağlığımızı tehdit ediyor. Diş Hekimi Zafer Kazak, diş fırçalarını nasıl muhafaza etmemiz ve ne kadar sürede değiştirmemiz gerektiğini anlattı. Diş fırçalarının kullanım sonrası kuruyabilmesi amacıyla yeterli zamanın geçmesi için gün içinde her fırçalamada ayrı fırçanın kullanılmasının daha sağlıklı olduğunu söyledi. Nemli kalan diş fırçalarında bakteri ve mantarların üreyebileceğine dikkat çekti.

“Diş fırçanızı kullandıktan sonra kıllarının arasında diş macunu ve artık kalmayacak şekilde musluk altında yıkayın ve dik pozisyonda kurumaya bırakın.”

Fırçalar arasında virüs ve bakteri geçişi olmaması için farklı kişilere ait diş fırçalarının birbirleri ile temas etmemesi gerektiğini kaydeden Kazak, gribal enfeksiyonlardan sonra diş fırçasının yenilenmesi gerekir.