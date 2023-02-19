Ağızda dağılan şekerpare tarifi! Nefis şekerpare nasıl yapılır?

Şekerpare en sevilen şerbetli tatlılar arasında yer alıyor. Hem fındık hem de cevizle süslenebilen şekerpare ağızda dağılan tadıyla gönüllere taht kuruyor. Evde pastaneden alınmış gibi olan şekerpare nasıl yapılır merak ediyorsanız bu şekerpare tarifini denemelisiniz.
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