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Ağızda dağılan şekerpare tarifi! Nefis şekerpare nasıl yapılır?

19.02.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şekerpare en sevilen şerbetli tatlılar arasında yer alıyor. Hem fındık hem de cevizle süslenebilen şekerpare ağızda dağılan tadıyla gönüllere taht kuruyor. Evde pastaneden alınmış gibi olan şekerpare nasıl yapılır merak ediyorsanız bu şekerpare tarifini denemelisiniz.

Ağızda dağılan şekerpare tarifi! Nefis şekerpare nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç Kişilik -
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 35dk
Kalori/Porsiyon -

Şekerpare bayramların ve kutlamaların vazgeçilmezi olarak görülüyor. Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen oldukça hafif olan şekerparenin evde yapımı oldukça basit.

MALZEMELER

  • 125 gram oda ısısında margarin
  • Yarım su bardağı pudra şekeri
  • 3 çorba kaşığı silme irmik
  • 1 adet yumurta
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı silme kabartma tozu
  • 1 çay bardağı fındık
  • Şerbeti için:
  • 2 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • 4-5 damla limon suyu

TARİF

  • Karıştırma kabına yağı, pudra şekerini koyup karıştırıyoruz.
  • Yumurtayı ilave edip tekrar karıştırıyoruz
  • İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde ediyoruz.
  • Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elimizle yuvarlıyoruz.
  • Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştiriyoruz.
  • Yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz.
  • 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz.
  • Şerbet için derin tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişiriyoruz.
  • İndirmeye yakın limon suyunu ekliyoruz 2-3 dakika daha pişiriyoruz.
  • Pişen şerbeti ılınmaya bırakıyoruz.
  • Pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdiriyoruz.

AFİYET OLSUN!

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