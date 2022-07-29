Ağızda dağılan yumuşacık şekerpare tarifi! Evde en pratik şekerpare nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

Çayın yanında misafirlere sunulabilecek tatlılardan olan şekerpare, pek çok kişinin tercihi oluyor. Tereyağı, yumurta, vanilya, irmik gibi malzemeler ile evde de pratik şekilde hazırlanan şekerpare tarifini sizin için derledik. İşte evde en pratik şekerpare tarifi...

ŞEKERPARE MALZEMELERİ NELER?

Hamuru İçin;



250 gram tereyağı

2 çay bardağı irmik

2 adet yumurta

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

1,5 çay bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

3 su bardağı un

Şerbeti İçin;

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Çeyrek limon

EVDE ŞEKERPARE TARİFİ!

Önce şerbetini hazırlamak için şeker, su ve limonu bir tencereye ekleyin. Ardından kaymasından sonra 6 - 7 dakika daha kıvam alana kadar kaynatmaya devam edin.

Hamuru için ise yumuşak kıvamdaki tereyağını ve diğer malzemeleri derin bir kasede birleştirin ve ununu kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu noktada hamurun yumuşak olması oldukça önemli.

Ceviz büyüklüğünde aldığınız hamurlara yuvarlak bir şekil verdikten sonra yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. Üzerlerine birer tane fındık ekleyebilirsiniz.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri kızarana kadar pişirin. Bu sürede iyice soğumuş olan şerbeti, fırından yeni çıkmış sıcak şekerparelerin üzerine dökün. Üstünü kapatın ve şerbetini iyice çekmesini bekleyin.

Şerbetini iyice çektikten sonra şekerpareler servise hazır. Afiyet olsun...

