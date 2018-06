Ağlatan sözler: Bebeğimin kalbi için dua edin

İşadamı Ersin Kayalar ile 28 Nisan’da evlenen Siren Ertan bebek bekliyor. Ertan yaptığı duygu dolu açıklamayla gündemde. İşte o açıklama:

“Biz bugün doktorumuza gittik. Kalbinin sana kavuşmaya can atan benim kalbim kadar hızlı atamadığına çok üzgünüm bebeğim. Ben seni sımsıkı tutuyorum, sen de hayata tutun ne olur. Ben seni nasıl bir özlemle bekliyorum bir bilsen. Sen yoksun diye ben yıllarca ne ağladım bir bilsen. Rüyamda hamile olduğumu gördüm geceleri uyumak istemedim sabahları uyanınca ağladım. Doğum günü, yılbaşı, bayram vs. her özel günde ağladım. Baban geçen gün diyordu ki; “Siren’in en sevmediği gün Anneler Günü, o gün yataktan çıkmak istemiyor”. Annelerime haksızlık etmek istemem ama haklı :( Burnuma kokun geldi ağladım. Her çocuk topluluğu gördüğümde ağladım. Aile konuşmaları yapılan her düğünde ağladım. Hatta her cenazede bile ağladım, ‘benimkini kim kaldıracak’ diye. Görene bilene ‘üzülme’ dedim, gerisi görmesin diye hep gülümsedim. Kimseyi üzmek istemedim. Kimsenin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil, hele peri masalı hiç değil miniğim. Ama senin hayatının gönlünce olması, masal gibi olması için her şeyi yaparım inan.