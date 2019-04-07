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Ağrı'da borç altın ile gelen seçim zaferi: 379 oy ile seçildim

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 07.04.2019 10:09 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Nesime Gül Özdemir (40) komşusunda borç aldığı altınla, afiş ve oy pusulası bastırıp, 11 erkek rakibini geride bırakarak mahallesine muhtar oldu. Nesime Gül Özdemir, "Kız meslek lisesi mezunuyum. Mahalleli bana 'Keşke sen muhtar olsan' diyordu. Komşuların teşvikiyle muhtar adaylığına başvurdum. Komşumdan bir cumhuriyet altını borç alarak bozdurdum. 379 oyla muhtar seçildim" dedi.

Ağrı'da borç altın ile gelen seçim zaferi: 379 oy ile seçildim

Doğubayazıt İlçesi Hasaykeyf Mahallesi'nde yaşayan Nesime Gül Özdemir, kız meslek lisesinden mezun olduktan sonra 3 yıl dikiş- nakış hocalığı yaptı. Evlendikten sonra işini bırakan Nesime Gül'ün bir kız ve bir de oğlu oldu. Mahallede yaşanan sıkıntılara erkek muhtarların çözüm bulamadığını gören Nesime Gül Özdemir, muhtar olmaya karar verdi. Mahalleliye muhtarlardan daha çok faydalı olduğunu ifade eden Özdemir, komşularının 'Keşke sen muhtar olsan' ifadeleri üzerine aday olduğunu söyledi. Mahalleden aldığı destekle daylık müracatı yaptığını ifade eden Özdemir, maddi durumu iyi olmadığı için de komşusundan bir altın borç alarak broşür ve oy pusulalarını bastırdığını kaydetti.

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Özdemir, şunları söyledi:

"Mahallelinin destek dolu ifadeleri üzerine aday olduktan sonra aldığı borç altını bozdurarak broşür ve oy pusulalarını bastırdım. Seçim için mahallede bütün herkesin kapısını çaldım. Seçim çalışması sırasında 2 çift ayakkabım yırtıldı. Yaptığım çalışmaların sonucunu 31 Mart gecesi aldım. 11 aday arasında 379 oyla mahallenin muhtarı oldum. Artık Hasankeyf mahallesinin sakini değil sahibi oldum. Allah'a çok şükür mazbatamı da aldım, artık hizmet zamanı."

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Verdiği bir Cumhuriyet altınıyla komşusunun muhtar olmasını sağlayan komşu Aysel Yıldız ise "Biz kendisinin muhtar olmasını çok istiyorduk. Şimdiye kadar erkek muhtarlar hiçbir şey yapmamıştı ve bir kadının muhtar olması daha iyi olacağını düşündük ve şükür muhtar oldu. Muhtar olmadan önce de bütün mahallelinin yardımcısı oluyordu bu yüzden kendisini destekleyip oyumuzu verdik" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğubayazıt seçim sonuçları

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
"Artık Hasankeyf mahallesinin sakini değil SAHİBİ oldum." Sen bu sözünle hizmet için değil, kendi geleceğin için muhtar olduğunu açıkça ilan etmişsin. Yazık!
Bravo;-) Kadının fendi Erkegi yendi...Tebrikler.
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