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Ağrı'daki konseri 30 bin kişi izledi! Görüntüler olay oldu

28.07.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Dağı Müzik Festivali tüm dikkatleri üzerine çekti. Pek çok şarkıcının katıldığı festival, Doğubayazıt Stadyumu’nda gerçekleşti.30 bin kişinin katıldığı çılgın etkinliğe, lazerli DJ performansı damga vurdu.

Ağrı'daki konseri 30 bin kişi izledi! Görüntüler olay oldu

Ağrı Doğubeyazıt'taki çılgın konseri 30 bin kişi izledi! Ağrı’nın Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı’nda ressam İsmail Acar’ın resim sergisi açılışıyla başlayan festival, aynı günün akşamı Doğubayazıt Stadyumu’ndaki konserle devam etti.

Yaklaşık 30 bin kişi, bu etkinliğe katıldı ve eğlence adeta zirve yaptı. Önce Çakal, Reckol, Tara Mamedova, Yunus Agıri, Xero Abbas, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş gibi isimler sahne aldı.

Geceye damga vuran anlar ise Dosso Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’ın Mr. Dosso Dossi imzası ile yaptığı DJ Show oldu.

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PEK ÇOK İLDEN KATILIM

Lazer gösterisi ile birlikte daha da coşan binlerce kişi, adeta tüm enerjisini attı.

Öte yandan etkinliğe Doğubayazıt’ın yanı sıra Ağrı’nın yedi ilçesinden, Erzurum, Kars, Iğdır, Muş ve Diyarbakır’dan birçok izleyici katıldığı öğrenildi.

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Ağrı
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