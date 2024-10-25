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  4. Ağrıları dinmeyince ameliyat oldu... Tuvana Türkay hastane odasından paylaştı

Ağrıları dinmeyince ameliyat oldu... Tuvana Türkay hastane odasından paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.10.2024 13:20
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Yasak Elma, Çember, Kağıt Ev, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Tuvana Türkay ameliyat oldu. Ünlü isim hastane odasından yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ağrıları dinmeyince ameliyat oldu... Tuvana Türkay hastane odasından paylaştı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından sık sık söz ettiğimiz ünlü oyuncu Tuvana Türkay bu defa hayranlarını korkuttu.

Bacağındaki ağrı giderek artan ve bir türlü geçmeyen Tuvana Türkay hemen doktora koştu ve yapılan tetkiklerde ciddi varis sorunları tespit edildi. Ünlü isim apar topar ameliyata alındı.

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Geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Uzun süredir bacak ağrısı vardı. Kramplar ve bacak şişmesi yüzünden zor günler geçirdim. Varislerim de vardı. Sonra Cesur hocayla tanıştım. Operasyon geçirdim. Varis çorabı giyiniyorum" ifadelerini kullandı.

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TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Kolejini bitirdi ve daha sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etti.

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Türkay; 2009-2010 yılları arasında TRT1'de ekrana gelen Ayrılık adlı dizide "Kevok" karakterine, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde "Bade Palalı" karakterine hayat verdi.

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