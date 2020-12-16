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Ağva nerede, gezilecek yerler nelerdir?

Ali Gövel Ali Gövel 16.12.2020 14:55 | Son Güncelleme:
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Ağva nerede, gezilecek yerler nelerdir?

İçindekiler

  • Ağva Hakkında
  • Ağva Nereye Bağlı?
  • Ağva’da Gezilecek Yerler
  • Gelin Kayası
  • Ağva Feneri
  • Ağva Plajı
  • Kadırga Koyu
  • Kilimli Koyu
  • Ağva’da Nerede Yemek Yenir?
  • Ağva’da Nerede Kalınır?

İstanbul’dan uzaklaşmadan gidebileceğiniz en sakin ve doğayla iç içe rotalardan biri olan Ağva; Karadeniz’e bakan deniz kıyısı, doğanın içindeki otelleri ve birbirinden güzel restoranlarıyla yaz kış demeden her zaman turistlerin ilgi odağı. Bu yazıda Ağva hakkında detaylı bilgilere ulaşabilir, Şile Ağva nerededir, Ağva’da nereye gidilir, Ağva’da nerede yemek yenir sorularına yanıt bulabilirsiniz. İşte detaylar…

Ağva; İstanbul’un Şile ilçesine bağlı, yaz kış demeden pek çok turistin ilgi odağı olan sakin ve doğayla iç içe rotalardan biri. Ağva kaç km uzaklıkta diye merak edenler için Ağva'nın İstanbul’dan 90 km kadar uzaklıkta olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık bir buçuk saat kadar gittikten sonra Ağva’ya varabilirsiniz. Karadeniz’e kıyı şeridi olan Ağva, İstanbul yakınlarındaki en iyi tatil rotalarından biri olarak özellikle yaz aylarında çok fazla turist çekiyor. Bu yazıyla Ağva hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. İşte Ağva hakkındaki her şey...

Ağva Hakkında

Hititler, Frigler, Romalılar ve son olarak da Osmanlılar gibi pek çok devletle iç içe bir geçmişe sahip olan Ağva'nın bugün yaklaşık üç bin kişilik bir nüfusu var. Yaz aylarında gelen turist sayısıyla bu sayı on binleri bulur. Latincede “iki dere arasına kurulmuş köy” anlamına gelen Ağva; Göksu ve Yeşilçay derelerinin arasında yer alan, doğayla iç içe bir bölge. Derelerin kenarlarına kurulmuş restoranlarda yemek yerken doğanın içinde huzurlu dakikalar geçirebilirsiniz. Ağva, koyları ve yürüyüş yapabileceğiniz patikalarıyla doğa sporları için de öne çıkan adreslerden. Ağva Kilimli Koyu ve Kadırga Koyu bunlar arasında en çok ziyaret edilenler. Uzun kıyı şeridiyle Ağva sahili, serin suları ve kum plajı da özellikle yaz aylarında turistlerin odağında.

Ağva’da doğayla iç içe bir tatil yapabilir, tekne gezintilerine çıkabilir, kamp, trekking ve doğa yürüyüşleri yapabilir, kanoya ve deniz bisikletine binebilirsiniz. Bu kadar çeşitli aktivite seçeneği sayesinde Ağva, şehirden uzaklaşmak isteyenler için her zaman iyi bir adrestir.

Ağva Nereye Bağlı?

Ağva nerede diye merak edenler için Ağva'nın İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan Şile ilçesine bağlı bir semt olduğunu söyleyebiliriz.

Ağva’da Gezilecek Yerler

Ağva doğal güzellikleriyle ve doğa sporları için sunduğu olanaklarla öne çıkıyor. Ağva’da başlıca gezilecek yerler şöyle sıralanabilir:

Gelin Kayası

Ağva’nın sembollerinden biri olan Gelin Kayası’nın bir diğer adı da Ağlayan Kaya. Ağva’da yapacağınız doğa yürüyüşlerinden birinde Gelin Kayası’nı mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Ağva Feneri

Ağva’nın başlıca sembollerinden Ağva Feneri, Ağva'nın en çok uğranılan ve fotoğraf çekilen yeri diyebiliriz. Ağva Feneri deniz kıyısında sakin ve huzur dolu dakikalar geçirebilmek için başlıca adreslerden.

Ağva Plajı

Ağva plajı, Ağva’ya denize girmek amacıyla gelenlerin uğrak yeri. Yaz aylarında oldukça kalabalık olan plajdan iyi bir hizmet almanız mümkün.

Kadırga Koyu

Ağva’da mutlaka gitmeniz yerlerden biri olan Kadırga Koyu, Ağva’nın 7 km doğusunda yer alıyor. Doğal güzelliğiyle sizi büyüleyecek Kadırga Koyu’nda piknik yapabilir, deniz girip güneşlenebilirsiniz.

Kilimli Koyu

Ağva Kilimli Koyu, kamp alanlarıyla kamp yapacak herkesin uğrak noktası. Yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılayabileceğiniz tesislerin bulunması da Kilimli Koyu’nu kampçılar için çekici kılan unsurlardan.

Ağva’da Nerede Yemek Yenir?

Ağva’da dere kenarında ya da daha içlerde kalan onlarca restoranda doğayla iç içe kahvaltı yapabilir ya da güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Ağva’da öne çıkan mekanlarda köy kahvaltısı seçenekleri, balık ve mezelerden oluşan akşam yemekleri var. Pek çok restoranın bulunduğu Ağva’da öne çıkan restoranlar;

  • Liman Restoran
  • Gizli Bahçe Restoran
  • Kilimli Restoran
  • Şengül Çiftliği
  • Mints Hotel Restoran
  • Robin’s Nest
  • Wineport Lodge Restoran
  • Rıhtım Restoran’dır.

Ağva’da Nerede Kalınır?

Ağva nerede kalınır diye soranlar için iyi seçenekler sunuyor. Ağva’da her bütçeye uygun otel bulabilirsiniz. Lüks ya da daha düşük bütçelere hitap eden otelleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Wineport Lodge Hotel
  • Ağva Orman Evleri (Forest Lodge)
  • Riverangel Hotel
  • Greenline Guesthouse
  • Piccolo Mondo Hotel
  • Acqua Verde Hotel
  • Velena Hotel
  • Shelale Otel
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