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Ah be kızım! O anlar objektiflerden kaçmadı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 06.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

ABD'de büyük önem verilen maçların gözdesi olan ponpon kızların gülünç anları objektiflerden kaçmamış. İşte o güzel kızların komik anları...

Ah be kızım! O anlar objektiflerden kaçmadı

Ponpon kızlık mesleği Türkiye'de çok ünlü ve de önemli değil ama cheerleader meselesi yurt dışında özellikle de ABD’de oldukça popüler. Ancak ponpon kızlar güzellikleri ve danslarıyla her zaman nefes kesmiyor. Bazen de oldukça gülünç olabiliyorlar. Maçlara heyecan katan bu ponpon kızlar, muhteşem dans gösterilerinin sırasında kendilerini bir anda ilginç durumların ortasında bulmuşlar. Bazısı tuhaf anlarda kaybolurken bazıları acayip komik duruma düşmüş.

İşte o objektiflerden kaçmayan komik anlar...

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